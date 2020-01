Verkehr in Glückstadt : Kaputter Radweg an der Stadtstraße: Radfahrer leben gefährlich

Aufgebrochene Fahrspur, uneben und ein Sturzrisiko: der Radwag entlang der B431.

von Christine Reimers

31. Januar 2020, 15:52 Uhr

Glückstadt | Rudolf Meggers fährt gerne Fahrrad. Der ehemalige Polizist unternimmt auch längere Touren in der Stadt.

So ist er jüngst den Weg an der Stadtstraße in Richtung Elmshorn gefahren. Der 81-Jährige war entsetzt.

„Diesen Weg fahre ich nicht mehr.“ Er zeigt auf den aufgerissenen Asphalt – auf die Wölbungen.

Das Problem: Am Straßenrand stehen Bäume, die Flachwurzler sind. Und diese Wurzeln wachsen in den Radweg hinein, drücken den Boden hoch. Meggers sieht nur eine Möglichkeit: „Die Wuzeln müssen gekappt werden.“

Ihm ist bewusst, dass die Bäume dabei Schaden nehmen könnten.

Auf Anfrage unserer Zeitung bei der Stadtverwaltung teilt Bauamtsleiter Lüder Busch mit: „Der Kommunale Service wird in der nächsten Woche, wenn das Wetter es zulässt, mit Hilfe einer Firma die Risse im Asphalt des Fuß- und Radweges füllen.“

Die Stadtstraße ist die B 431. Zwischen dem Bund und der Stadt gibt es einen Vertrag, nach dem Das bedeutet, dass die Stadt sich dort im Auftrag um die Geh- und Radwege kümmert.