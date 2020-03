Kanuten planen für 2030

Itzehoer Wassersportler überlegen Kauf der Anlage nach Auslaufen des Pachtvertrags mit der Stadt

von Tanja Zukowski

18. März 2020, 14:31 Uhr

Itzehoe | Was wird aus der Sportanlage des Itzehoer Kanu-Clubs (IKC), wenn der Erbpachtvertrag mit der Stadt Ende 2030 ausläuft? Diese Frage beschäftigte kürzlich die Mitglieder in der Hauptversammlung – noch vor den Auflagen durch die Coronakrise. Das Vereinsheim mit Bootslager gehört dem IKC, das Grundstück der Stadt. Zwei Möglichkeiten zeigte Vorsitzender Thorsten Ehlers auf: „Entweder kauft die Stadt das Haus, und wir mieten die ganze Sportanlage, oder wir kaufen das Grundstück.“ Die Tendenz geht hin zur zweiten Variante. Ab 2026 kann der Verein in die Verhandlung mit der Stadt eintreten.

Der 169 Mitglieder zählende IKC hat im vergangenen Jahr viel Geld und Arbeit investiert. Das Dach wurde repariert, ein neuer Zaun mit Toreinfahrt gesetzt. In diesem Jahr wird ein alter Schuppen, der ebenfalls als Bootslager dient, einer Garage weichen. Heizungs- und Schließanlage müssen erneuert werden. Die Standfestigkeit des Vereinsheims, das auf Bauschutt errichtet ist, stand letztes Jahr zur Diskussion. Ein Gutachter wurde bestellt, der den Untergrund und das Gebäude untersuchte, das sich in Richtung Stör absenkt. Zur Erleichterung der Mitglieder verkündete nun der zweite Vorsitzende Björn Zastrow: „Das Bootshaus ist in sich stabil.“ Das habe das Gutachten ergeben. Demnächst werden zur weiteren Beobachtung Rissmarken am Mauerwerk angebracht.

Der Vorstand wies auf notwendige Beitragerhöhungen hin. „Mancher meint, der Kanusport sei elitär und koste viel Geld“, räumte Thorsten Ehlers mit einem verbreiteten Vorurteil auf. „Dabei sind wir bei den Vereinen in Schleswig-Holstein am untersten Limit.“ Mehr als 20 Jahre habe der IKC, der für unter zehn Euro Monatsbeitrag das Wasserwandern für kleine und große Paddler anbietet, die Beiträge nicht erhöht. Gleichzeitig seien aber die Kosten gestiegen. Den anstehenden Investitionen sieht der Vorstand aber positiv entgegen, zumal Schatzmeister Dirk Schiefelbein versicherte: „Wir sind gesund aufgestellt.“

Dass der IKC die Erhaltung der Vereinsanlage und das Sportangebot bei niedrigen Mitgliedsbeiträgen überhaupt leisten kann, liegt an dem großen ehrenamtlichen Engagement und vielen in Eigenleistung erbrachten Arbeitsstunden. Verwaltung, Übungs- und Fahrtenleitungen, Anfängerbetreuung und Sicherheitstraining, Ökokurse, Gewässerkunde, Reinigungs- und Wartungsdienste, Grundstücks- und Uferpflege – all das wird von den Mitgliedern ehrenamtlich geleistet. In Anerkennung des besonderen Engagements wird der Pokal „Paddler des Jahres“ verliehen, diesmal an Anita Baumgart.

Einstimmige Wiederwahl hieß es für den Vorsitzenden Thorsten Ehlers, für Schatzmeister Dirk Schiefelbein, Sportwartin Maike Brecht. Kassenprüfer wurden Jürgen Petersen und Hermann Schwichtenberg. Ältestenrat: Michael Schneider, Hans-Werner Wrage und Jutta Rahn. Stellvertretende Jugendwartin Fatima Behncke wurde im Amt bestätigt.