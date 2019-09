Amt Kellinghusen investiert : Kanuanleger am Rensinger See erneuert

Zwölf Jahre nach dem Errichten der Anleger im Oberlauf der Stör sind viele reparaturbedürftig.

von Tanja Zukowski

03. September 2019, 12:33 Uhr

Kellinghusen | Vor zwölf Jahren eingeweiht, sind die Kanuanleger im Oberlauf der Stör inzwischen erheblich reparaturbedürftig. Vor einem Jahr berichteten wir über den mangelhaften Zustand. Der Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Kellinghusen, Jürgen Rebien, sicherte Abhilfe zu. Jetzt ist Kellinghusen mit gutem Beispiel vorangegangen und hat den Anleger am Rensinger See erneuert. „Das kostet rund 6500 Euro und kann gut noch mal zehn Jahre halten“, sagt Sven Gerlach, dessen Zimmerei den Auftrag ausgeführt hat. Drei Tage haben die Arbeiten gedauert. Der Unterbau war noch intakt, aber alle Holzstufen mussten ausgetauscht werden. Verwendet wurde Eichenholz aus Deutschland.

Zufrieden mit dem Ergebnis zeigt sich der Wrister Paddler Gerd Gilbert, der auf Bramau und Stör oft mit Seniorenkanuten, aber auch jüngeren Gästen unterwegs ist. Seit Jahren verfolgt der erfahrene Kanute der Itzehoer Wasser-Wanderer den Verfall der Anleger. Abgesackte Uferböschungen, große oft nur von Gras verdeckte Löcher an den Übergängen zu den Anlegern, verrottetes Holz und herausragende Schrauben sind gefährliche Stolperstellen.

Der Bramau-Anleger in Wrist ist seines Erachtens noch recht gut erhalten. In Wittenbergen ist ebenfalls die Pflege und der Austausch einzelner Bretter sichtbar, wenn hier auch der schon vor zwölf Jahren geäußerte Wunsch nach einer zusätzlichen unteren Stufe oberhalb der Schlickgrenze bisher nicht realisiert wurde. Der Anleger in Arpsdorf, von wo viele Gruppen starten, sei sehr stark reparaturbedürftig, besonders auch die beiden in Fitzbek und Rosdorf. Lobenswert sei hier indes der Austausch der abgängigen Sitzgruppen.

„Beim Ein- und Aussteigen passieren die meisten Kenterungen“, weist Gilbert darauf hin, wie wichtig gepflegte Steganlagen sind. Seine Seniorengruppe ist schon mit Schaufeln und Schrubbern angerückt, um die Holzstufen von Treibgut und abgesackter Erde zu befreien.

Die Unterhaltung und Reparatur sei Aufgabe der Kommunen, sagt Arne Nico Krage vom Regionalmanagement Holsteiner Auenland, das 2007 die Fördermittel für den Projektträger, damals das Amt Kellinghusen Land, eingeworben hatte. Folgekosten, gleichwertiger Ersatz oder Reparaturen könnten aber nicht bezuschusst werden.

Zimmerer Gerlach hat Kostenvoranschläge für alle betroffenen Anleger eingereicht, und Gerd Gilbert hofft nun, dass auch die übrigen Kommunen dem Kellinghusener Beispiel folgen.

Immerhin, das Rahmenkonzept für die Störregion war 2007 Bestandteil eines landesweiten Projektes zum Kanutourismus. Der Bau der sechs Anleger kostete 72.100 Euro. Zu 50 Prozent beteiligte sich die Europäische Union, 21.000 Euro zahlte der Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein und das damalige Amt Kellinghusen-Land 15.000 Euro.



INFO: Das Rahmenkonzept für die Störregion war 2007 Bestandteil eines landesweiten Projektes zum Kanutourismus. Die Stör mit ihren Nebenflüssen zählt zu den vier bedeutendsten Kanurevieren des Landes und umfasst etwa 300 Kilometer vernetzte Fließgewässer. Mit rund 87 Kilometern ist die Stör der längste Fluss und Bindeglied für Krempau, Wilsterau, Bekau, Rantzau, Breitenburger Kanal, Hörnerau, Bramau, Osterau, Ohlau, Schmalfelder Au, Brokstedter Au, Bünzau, Höllenau, Aalbek und Schwale; nicht alle Flüsse sind befahrbar. Der Bau der sechs Anleger kostete 72.100 Euro. Zu 50 Prozent beteiligte sich die Europäische Union im Rahmen einer Leader+-Maßnahme zur Förderung des ländlichen Raumes, 21.000 Euro zahlte der Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein. Das damalige Amt Kellinghusen-Land beteiligte sich mit 15.000 Euro. (is)