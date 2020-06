Nebenfluss der Stör : Kanu, Radfahren, Restaurant: Tourismusoffensive für die Wilster Au

Der Amtsbauausschuss der Wilstermarsch diskutiert ein wassertouristisches Konzept für die Wilster Au.

von Ilke Rosenburg

17. Juni 2020, 09:05 Uhr

Wilstermarsch | 200.000 Euro das sind die Gesamtkosten für eine Aufwertung an der Wilster Au. Anlegestellen für Kanus, Hinweisschilder, Rastplätze. Es sind nur einige Dinge, die Touristen an den kleinen Nebenfluss der Stör locken sollen.

In internen Sitzungen hatten die Mitglieder des Amtsausschusses bereits ausgiebig das wassertouristische Konzept für die Wilster Au diskutiert. Zuletzt sollte sich mit der Umsetzung von Maßnahmen befassen. Doch schnell wurde klar, dass das noch keinen Sinn macht. Denn das Konzept steht und fällt mit der Wiederbelebung der Gastronomie in Kasenort, der dortigen Einrichtung eines Biwakplatzes und eines Kanuverleihs. Der Standort Kasenort ist laut Konzept der zentrale Baustein für eine erfolgreiche Umsetzung.

Bislang hat es darum auch noch keinen Beschluss gegeben. Allerdings sei mittlerweile Bewegung erkennbar, so der Leitende Verwaltungsbeamte Heiko Wiese. Eine abgespeckte Version des Konzepts könnte umgesetzt werden, um Fördergelder zu nutzen. Ob dann später der „größere Wurf“ im Bereich Kasenort möglich werde, werde sich zeigen. „Wenn Kasenort nicht klappt, fehlt der Hot-Spot, der besondere Anziehungspunkt“, so Wiese. Amtsvorsteher Delf Sievers betonte, dass auf jeden Fall an ein paar Stellen entlang der Au etwas gemacht werden müsse, um für Touristen attraktiv zu werden.

Für das Konzept wurde der aktuelle Bestand an Kanustandorten erfasst sowie neue vorgeschlagen. Der Ausstattungslevel soll aneinander angepasst werden. Dabei geht man davon aus, dass Hinweisschilder und Infotafeln aufgestellt, ausreichende Zuwegung und Stellplätze geschaffen werden. Kanuanlegestellen oder Stege sowie Rasthütten sollen aufgestellt werden. Auch Toiletten, Müllkörbe, Fahrradbügel, Bänke und Tische, einen Übersichtsplan von Gewässer und Anlegestellen gehören unter anderem dazu.

Die Kosten zur Vervollständigung oder Herstellung der jeweiligen Standorte wurden ermittelt, die Gesamtkosten liegen bei rund 200.000 Euro. Von den Anlegestellen wollen sich die Bauausschussmitglieder ein Bild machen. Der Amtsausschuss muss dann entscheiden, ob Maßnahmen auch ohne Kasenort starten sollen.