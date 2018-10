Postagentur Kellinghusen : Kantstein eine Hürde vor der Post

Die Postkunden in Kellinghusen sind sauer: Der Kantstein vor der Postagentur erschwert den Weg zum Parkplatz.

von shz.de

22. Oktober 2018, 15:11 Uhr

Mit ganz viel Gefühl lenken Autofahrer ihre Pkw auf den Parkplatz in der Lindenstraße 26 b. Im dortigen Geschäft „Stöberstübchen“ befindet sich die Postpartnerfiliale. „Eine Katastrophe ist das hier“, schimpft der ehemalige CDU-Ratsherr Wolfgang Kroker und zeigt auf den hohen Kantstein. Wer nicht den richtigen Winkel erwische, könne sich leicht Dellen oder Reifenschäden einhandeln.

Der Kellinghusener öffnet den Kofferraum und hebt ein größeres Paket heraus. „Bei sperriger Fracht komme ich nicht umhin, das Auto zu nutzen.“ Die Pkw-Reihe vor dem Geschäft zeige ja, dass auch anderen Postkunden so gehe. Im Falle der stark frequentierten Filiale sei ein Parkplatz mit einer derart hohen Kantsteinhürde nicht hinnehmbar, moniert Kroker. Zumal moderne Autos weniger Bodenfreiheit hätten.

Spontane Unterstützung bekommt Kroker von anderen Postkunden. „Ich bin bereits aufgeschlagen, das ist ein Unding hier“, meint Herbert Kluge. Und Karl-Hubert Hansen sagt: „Die Post gehört in die Mitte der Stadt mit einem vernünftigen Parkplatz ohne hohe Kantsteine und große Schaufenster.“ Denn wer die Kantsteinhürde mit zu viel Schmackes überwinden will, landet offenbar leicht in der Scheibe am Ende des Parkstreifens. Sie sei bereits mehr als einmal kaputt gefahren worden, weiß der Kellinghusener.



Kanthölzer als Rampen-Provisorium





Um es ihren Kunden bequemer zu machen, hat Susanne Mohr, „Stoberstübchen“-Inhaberin und Betreiberin Postpartnerfiliale, bereits abgeflachte Kanthölzer als Rampe zwischen Straße und Bordstein gelegt. Dieses Provisorium werde von der Stadt geduldet, sei aber nicht der Weisheit letzter Schluss, sagt Mohr. Kroker sieht eindeutig die Stadt in der Pflicht, den Missstand zu beheben. „Die Stadt soll sich nicht darauf rausreden, dass dies Sache des Grundbesitzers ist“, sagt er. Die Post sei schließlich nicht „irgendetwas“.

Abhilfe versprechen auf Anfrage unserer Zeitung Bürgermeister Axel Pietsch, der Vorsitzende des Bauausschusses, Uwe Zebedis (CDU), und sein Stellvertreter Torsten Struck (BFK). Saniert werde der untere Teil der Lornsensstraße (postalisch Lindenstraße) im Rahmen der Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung im kommenden Jahr, erklärt Pietsch. Die Leitung verlaufe von der Luisenberger Straße über die Lindenstraße bis zum Wasserwerk in der Lornsenstraße, so Zebedies. „Im Zuge der Maßnahme wird das Pflaster erneuert und die Bordsteinkante abgesenkt.“ Wenig Sinn habe es daher, dort jetzt zu buddeln und kurze Zeit später wieder, so Struck in Hinblick auf die Kosten.