Tierfreunde : Kaninchenzüchter sagen Schau ab

Christine Reimers

23.Nov.2017

Eine schöne Zuchtausstellung sollte es werden. Zum ersten Mal sollte auch eine Rammlerschau präsentiert werden. Doch nun muss der Glückstädter Kaninchenzuchtverein die diesjährige Tierschau absagen. „Wir möchten unsere Gäste nicht enttäuschen“, erklärt Vorstandsmitglied Silke Slamanig. Aber es hatte zu wenige Anmeldungen gegeben.

Slamanig kennt auch die Gründe: Die Züchter hatten ein schwieriges Zuchtjahr. Zuerst trat die erst seit 2010 bekannte neue Seuche RHD 2 auch in Norddeutschland auf und tötete ganze Zuchtbestände. Die Mutation des bereits bekannten RHD-Virus, gegen das es bereits seit vielen Jahren einen Impfschutz gibt, zeigte sich resistent gegen das bisherige Mittel. Der Virus überlebt auch ohne Wirt unter günstigen Bedingungen gute sieben Monate, ist unempfindlich gegenüber jeglichen Witterungseinflüssen und tritt nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter auf. Die Kaninchenzüchter haben schnell reagiert, so die Glückstädterin.

Zurzeit besteht für Tiere, die auf Schauen präsentiert werden, eine Impfpflicht für RHD 2. Doch auch diese Impfpflicht sorgte für die ausbleibenden Anmeldungen für die Kaninchenschau in Glückstadt. „Impfungen kosten Geld, und da überlegt sich so mancher Hobbyzüchter, ob er seine Zuchten reduziert“, erklärt Silke Slamanig. In früheren Jahren hatten auch sie und ihr Mann mehr als nur die zwölf Tiere in diesem Jahr. Und noch etwas hat für sinkende Tierzahlen gesorgt. „Die Zuchten haben im vergangenen Jahr zwar qualitativ ganz tolle Tiere hervorgebracht, aber es waren insgesamt sehr wenige Jungtiere“, erklärt sie weiter. Das ist eine Tatsache, die nur schwer zu erklären ist. Zwar legen die Züchter insgesamt auch mehr Wert auf Qualität als auf hohe Jungtierzahlen, doch in diesem Jahr scheinen es doch zu wenige gewesen zu sein.

Dass der Glückstädter Kaninchenzuchtverein die geplante Schau am kommenden Wochenende auf dem Hof Kühn in der Engelbrechtschen Wildnis absagen muss, ist für den Vorstand eine traurige Aufgabe. Denn auch ein umfangreiches Rahmenprogramm war bereits geplant, die Preisrichter bestellt, das Essen vorbereitet. Und auch die Vogelzüchter, die jährlich das Programm bereichern, mussten abbestellt werden. „Wir könnten die Schau durchführen, aber wir möchten weder die Züchter, die gekommen wären, noch unser Publikum enttäuschen, wenn die Veranstaltung nicht den Standards entspricht, die alle gewohnt sind“, betont Silke Slamanig. Jetzt hoffen alle auf das nächste Jahr, das dann hoffentlich nicht so viele Schwierigkeiten für die Züchter bringen wird.

Silke Slamanig und ihr Ehemann haben selbst einen eigenen Stall im Garten mit zwölf Tieren. Das Ehepaar züchtet rote Neuseeländer und hätte gern den Vorzeigerammler auf der geplanten Rammlerschau gezeigt und bewerten lassen. Auch das muss nun leider ausfallen.