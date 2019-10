Stadtentwässerung Itzehoe : Kanalbau in Adenauerallee „gut angelaufen“

Die Stadtentwässerung baut neue Druckrohrleitung zwischen Bahnhof und Post.

von Delf Gravert

16. Oktober 2019, 15:31 Uhr

Itzehoe | Ganz nach Plan lief es nicht. Aber fast. Deshalb kann Reiner Kuhr, Werkleiter des Kommunalservice, zur Baustelle Adenauerallee sagen: „Es ist gut angelaufen.“ Regenpausen sind lästig, aber eingeplant: „Das Wetter muss natürlich ein bisschen mitspielen.“

In den kommenden Monaten wird zwischen Post und Bahnhof ein alter, gemauerter Regenwasserkanal entfernt inklusive einer Leitung für Schmutzwasser. Das Schmutzwasser aus dem Bereich Malzmüllerwiesen und Neustadt fließt künftig über eine neue Druckrohrleitung zur Kläranlage. Da dies vor dem Vorhaben in der Adenauerallee erledigt sein musste, wartete der Kommunalservice ungeduldig auf das Ende der Arbeiten in Bahnhof- und Helenenstraße, die sich verzögerten. „Die letzte Rohrmontage in der Helenenstraße soll in dieser Woche erfolgen“, sagt Kuhr. Dann sei diese Baustelle überstanden – in der Adenauerallee geht es richtig los. Der Verkehr fließt einspurig in beide Richtungen.