Offener Brief ans Klinikum Brunsbüttel : Kampf um ambulante Gynäkologie

Die Brunsbütteler SPD will die vom Westküstenklinikum angekündigte Schließung der Gynäkologie in der Schleusenstadt nicht hinnehmen und sammelt Unterschriften.

von Ralf Pöschus

04. August 2019, 17:37 Uhr

Brunsbüttel | Gegen die beabsichtigte Schließung der ambulanten Gynäkologie im Brunsbütteler Westküstenklinikum zum Jahresende hat der Vorstand der SPD-Ratsfraktion einen offenen Brief an Klinik-Geschäftfsführer Martin Blümke geschrieben. Und am Wochenende wurden in der Schleusenstadt Unterschriften gesammelt. Grund für die Schließung ist die mangelnde Wirtschaftlichkeit der Gynäkologie-Ambulanz (wir berichteten).

„Wir sind schockiert über die angekündigte Einstellung der ambulanten gynäkologischen Versorgung im Westküstenklinikum Brunsbüttel und nicht bereit, diese hinzunehmen“, schreiben Elke Schmidt-Wessel, Karin Süfke und Bernd Wutkowski.

Denn, so heißt es weiter: „Indem das Medizinische Versorgungszentrum drei der vier aktuell vorhandenen Gynäkologen in Brunsbüttel stellt, hat es in den letzten zehn Jahren eine Position als marktbeherrschender Anbieter frauenärztlicher Versorgung erworben – auf einem Markt, der wegen der beschränkten kassenärztlichen Zulassung nicht nachfragegemäß reagieren kann.“ Eine Schließung sei allein aus diesem Grund unverantwortlich.

Fraktionsvorsitzende Elke Schmidt-Wessel untermauert diesen Vorwurf: „Mit dem schlagartigen Einstellen dieses Angebots verlieren mehrere tausend Patientinnen gleichzeitig ihre medizinische Versorgung in einem Bereich, in dem es wie in kaum einer anderen medizinischen Fachrichtung darauf ankommt, ein Vertrauensverhältnis zur Ärztin/zum Arzt aufzubauen und in dem Verlässlichkeit und Kontinuität eine wesentliche Rolle spielen.“

Ohnehin sei es „naiv, anzunehmen“, dass die einzige in der Stadt verbleibende Frauenarztpraxis all diese Patienten zusätzlich aufnehmen könnte. Und dass alle einfach so nach Heide ins Klinikum ausweichen könnten, sei eine irrige Annahme. Denn das setze die ausreichende Mobilität der Frauen und Mädchen voraus.

Für den Fraktionsvorstand der Brunsbütteler SPD ist die Vorgehensweise absolut inakzeptabel. In dem Schreiben an Klinik-Chef Blümke heißt es: „Bei allem Verständnis für die wirtschaftlichen Belange sind wir der Meinung, dass in diesem sensiblen sozialen Bereich ein derart brutales, allein am ökonomischen Erfolg ausgerichtetes Verhalten nicht hingenommen werden kann.“

Und wieder schwingt die Sorge mit, dass dies ein erster Schritt sein kann auf dem Weg zur Schließung des Krankenhauses. Ein Weg, der in den vergangenen Jahren durch den Umbau in ein Integriertes Versorgungszentrum mit angeschlossenen Facharztpraxen verhindert werden sollte mit dem Ziel, dass die Klinik in Brunsbüttel langfristig wirtschaftlich arbeitet.

Am 13. August wird die Klinikleitung im Brunsbütteler Hauptausschuss erwartet. Bereits am Sonnabend startete die SPD in der Schleusenstadt eine Unterschriftenaktion. „Wir möchten mit unserer Aktion die Dringlichkeit und den Bedarf der Sicherstellung einer gynäkologischen Versorgung aller Frauen in Brunsbüttel und Umgebung untermauern“, erklärt Schmidt-Wessel. Die gesammelten Unterschriften sollen dann „zu gegebener Zeit“ an die Leitung der Westküstenkliniken und der Medizinischen Versorgungszentren übergeben werden.



Unterschriften auf dem Wochenmarkt





„Eigentlich hatten wir uns die Sondersitzung von Hauptausschuss und Sozialausschuss für die Übergabe vorgenommen, aber da diese bereits am 13. August stattfindet, werden wir wahrscheinlich einen späteren Zeitpunkt wählen, um noch mehr Unterschriften sammeln zu können“, so Schmidt-Wessel.

Die werden ab heute auf breiter Ebene gesammelt. So werden einige Fraktionsmitglieder in Geschäften und Einrichtungen in Brunsbüttel anfragen, ob sie die Listen dort auslegen dürfen. Die Fraktions-Chefin kündigt darüberhinaus an: „Am Dienstag von 9 bis 11 Uhr werden wir auf dem Wochenmarkt in Brunsbüttel Unterschriften sammeln.“