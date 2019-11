Dominique Horwitz im Theater Itzehoe : Kammerspiel über die Liebe

Der Schauspieler las Werke des russischen Literatur-Nobelpreisträgers Iwan Bunin, die mit Musik kombiniert wurden.

von Delf Gravert

25. November 2019, 14:04 Uhr

Itzehoe | Um die Liebe geht es nur indirekt. Eigentlich eher um Selbstliebe, Verliebt sein in die Liebe, Ersatzliebe, umgelenkte Liebe oder halt unerwiderte Liebe. Eigentlich klar, hieß das Programm doch „Liebe und andere Unglücksfälle“. Aber bei Liebe denkt halt fast jeder lieber ans Glück und freundet sich nur langsam mit den möglichen Abgründen an.

Zuschauer lauschen gebannt

Dominique Horwitz brachte diese den gebannt lauschenden Zuhörern im Theater Itzehoe mit drei Novellen des russischen Nobelpreisträgers Iwan Bunin (1870-1953) zu Gehör oder besser zu Gemüte. Denn er gestaltete seine Lesung des hierzulande unbekannten Autoren als szenisches Kammerspiel mit seiner eindringlichen Stimme, facettenreicher Gestik sowie Mimik und ebenso imposanter Musik.

Melancholisch-harter Realismus



Das russische Jourist Quartett interpretierte mit Bass, Geige, Gitarre und Knopfakkordeon Bunins melancholisch-harten Realismus mit diversen Tangos und mit dem fröhlichen Stimmengewirr eines Pariser Nachmittags, wie ihn Modest Mussorgsky in seinem Zyklus „Bilder einer Ausstellung“ komponierte.

Wer sich für diesen Abend nahezu blind auf den Namen Dominique Horwitz verlassen und einfach gebucht hatte, musste sich allerdings erst umstellen: Statt Exaltierheit, wie Horwitz sie im Vorjahr als Devil mit Netzstrümpfen und roten Pumps in Itzehoe gezeigt hatte oder zuvor als kongenialer Jacques-Brel-Interpret, war Innerlichkeit und nuancierte Novellistik angesagt. Eine gehörige Portion des Horwitzschen Temperaments erhielt man indirekt dennoch. So verriet der Interpret in der sich anschließenden Autogrammstunde, dass er den Stoff vor vielen Jahren als Auftragsarbeit fürs Dresdner Theater kennengelernt habe, dann aber für die Neuaufbereitung seine eigene Dramaturgie entwickelt hat. Statt des früheren Wechsels von gelesenen Texten und Musikstücken entstand somit ein Melodram, in dem die Musik den Text wirkungsvoll unterlegt. Am meisten spürte man die Effektweite dieser Interpretation, wenn die Musik über längere Strecken bewusst aussetzte, um dann vehement mit den Tangoklängen und den Musettes de Paris den roten Stimmungsfaden wieder aufzunehmen. Der warme, tosende Beifall am Ende zeigte, dass das Publikum nach dem ersten Erstaunen Horwitz‘ Reise nach innen bereitwillig mitging.