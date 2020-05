Grösste Sammlung der Welt : Kameramuseum in Beidenfleth öffnet wieder

Andreas Lorenz ist erleichtert: ab Sonntag empfängt er wieder Besucher in seinem Kameramuseum in Beidenfleth.

Avatar_shz von shz.de

08. Mai 2020, 15:21 Uhr

Beidenfleth | Es geht wieder los – ab Sonntag hat das Kameramuseum Beidenfleth wieder geöffnet. „Natürlich nur unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften“, sagt Andreas Lorenz. Der Bürgermeister der Störgemeinde ist auch der Museumsdirektor und es kribbelt ihm in den Fingern. Mittlerweile sind es über 7000 Exponate, die Lorenz in der Ausstellung, den größten Teil aber im Lager, besitzt. 3800 etwa sind in den fünf Räumen ausgestellt, die jetzt wieder immer sonntags von 13 bis 16 Uhr gesichtet werden können.

ZITAT Das ist vermutlich die größte private Fotoutensilien-Sammlung der Welt. Andreas Lorenz, Museumsdirektor

Er verfolgt die Entwicklung im Netz und steht mit einigen Sammler-Kollegen in Kontakt. Gerade konnte er einen Nachlass übernehmen, der noch nicht vollständig ausgepackt ist. „Es ist immer wieder spannend, was alles aus diesen Kartons kommt.“

Neustes Exponat: eine riesige Hunter-Penrose Reprokamera

Eine seiner jüngsten Errungenschaften ist eine Hunter-Penrose Repro- und Prozesskamera. Mit einer Abmessung von 140 x 93 x 50 Zentimetern nichts für die Handtasche. „Damit können kleine Gegenstände groß fotografiert oder ebene Reproduktionen angefertigt werden“, erklärt Andreas Lorenz kurz. Die Hunter-Penrose ist aus dem Jahr 1922, die älteste Kamera ist eine Balgenkamera von Eduard Liesegang aus dem Jahr 1861, die jüngste eine Minolta VecTis S1 von 2001.

Kameras in Cola-Dosen und mit Gewehrlauf

Im „KaMu“ gibt es Kameras in Cola-Dosen, mit Gewehrlauf und Emulsions-Fotoplatten mit Ansichtsrahmen. Und jede Menge Geschichten, die mit den Kameras zu Andreas Lorenz kommen. Ab Sonntag können nach den bestehenden Corona-Vorschriften bis zu sechs Besucher gleichzeitig ins Kameramuseum, größere Gruppen müssen noch etwas warten.



> Infos im Internet unter: www.kameramuseum-beidenfleth.de