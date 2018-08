Itzehoer Geschäftswelt : Kaffeegenuss aus der Matrix

Werkzeug zur Innenstadt-Revitalisierung führt Vermieter und Unternehmer zusammen: Neues Café öffnet im Oktober.

Noch ist der Laden in der Breiten Straße 39 eine einzige Baustelle. Am 6. Oktober um 7.30 Uhr muss alles fertig sein. Dann eröffnet ein Spezialgeschäft unter einem in Itzehoe mittlerweile bekannten Namen: „Der Kaffeemacher“. Das ganzjährig geöffnete Café ergänzt den Laden im Pavillon an der Kirchenstraße. Dieser hat künftig von Oktober bis Anfang April geschlossen.

Auf den 14 Quadratmetern wurde es „einfach zu eng“, sagt Inhaber Karsten Herrmann (47). Die Winter-Veranstaltungen seien immer ausgebucht gewesen – mit zehn Teilnehmern. Und auf zwei Quadratmetern seien bei der Kaffeezubereitung fünf Stationen zu bedienen, sagt seine Frau Elisabeth (44). „Es gab keine zwei Meinungen, dass wir hier weiter expandieren“, so Karsten Herrmann. Nur wo dann? Die Vermittlung der Fläche in der Breiten Straße, vorher Sportteam Augath, durch Stadtmanagerin Lydia Keune-Sekula habe sehr gut geklappt. „Weil sie es halt wusste“, sagt Martin Ott, der den Laden gemeinsam mit seinem Schwiegervater Günter Albers vermietet.

Das Wissen um das leer werdende Geschäft hatte Keune aus der Matrix. Das Instrument für die Innenstadt-Revitalisierung gibt es seit einigen Jahren, es liefert einen Überblick über die Situation der Ladenflächen. Zwei Mal im Jahr werde bei den Eigentümern nach Veränderungen gefragt, sagt Keune. Mit dem Großteil gebe es eine sehr gute Kooperation. Bei einer Anfrage wie der des Kaffeemachers könne geprüft werden, welche Immobilie passen könnte. „Wir machen das häufig, aber wir haben natürlich nicht immer Erfolg.“

In diesem Fall schon. Das Konzept ist dasselbe wie im Pavillon mit Kaffee-Spezialitäten und Zubehör. „Aber hier haben wir aufgrund der Fläche viel mehr Möglichkeiten“, sagt Karsten Herrmann. „Es wird alles ein bisschen gemütlicher und entspannter“, ergänzt seine Frau. 20 bis 30 Sitzplätze soll es geben, diverse Stehplätze, selbst gebackene Leckereien wie Brownies oder Cheesecake. Vieles werde neu sein für Itzehoe, auch die spezielle Zubereitung von Tee.

Und: „Ab Februar 2019 wird Itzehoe seine seit langem erste Kaffeerösterei bekommen“, sagt der Inhaber. An zwei Tagen in der Woche soll im Café live geröstet werden. Das Ehepaar Herrmann ist dafür zertifiziert, auch das zehnköpfige Team soll in diesem Bereich und beim Thema Kaffeegenuss ständig weitergebildet werden. „Wir wollen eine gewisse Exklusivität“, so Karsten Herrmann. Zu genießen ist diese dann auch auf der Terrasse sowie auf Außenplätzen vorn. Alles wird barrierefrei – auch dafür sind die Herrmanns ihren Vermietern dankbar.

Diese sind froh, dass in dem Gebäude an die Kaffeehaus-Tradition angeknüpft wird – und dass in der Breiten Straße die „Renaissance als bedeutsame und atmosphärisch reizvolle Einkaufsstraße“ weitergeht. Das neue Angebot „trägt in der Breiten Straße zur Komplettierung des Gesamtbildes bei“, findet auch die Stadtmanagerin. Sie wird, so Karsten Herrmann, zur „Genussstraße“.