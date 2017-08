Geschmacksprobe in Hohenlockstedt : Käseprobe mit Craft-Bier

vergrößern 1 von 1 Foto: Ruff 1 von 1

Im Meierhof Möllgaard gibt es am Sonnabend, 2. September, eine besondere Veranstaltung des Naturgenussfestivals Schleswig-Holstein mit Bier und Käse. Birgit und Detlef Möllgaard vom Meierhof laden zur Käseprobe, dazu gibt es erstmals Craft-Bier von Klaus Nonnast. Der Hohenlockstedter ist Hobbybrauer und hat gemeinsam mit dem Naturgenussfestival-Partner Meierhof Möllgaard die regionale Veranstaltung entwickelt. Ab 19 Uhr können die Teilnehmer an diesem Abend einiges von den Spezialisten lernen und erfahren viel über das Heimbrauen und die Besonderheiten des Käses in Norddeutschland. Kosten: Pro Person 19 Euro (inklusive Bier- und Käseproben).

Info: Anmeldung bis 30. August beim Meierhof Möllgaard unter Telefon 04826/370378 oder www.meierhof-moellgaard.de





von Joachim Möller

erstellt am 24.Aug.2017 | 15:18 Uhr