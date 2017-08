Schlagerparty in Neuenbrook : Käse-Igel und ein Bett im Kornfeld

vergrößern 1 von 1 Foto: I. Schwichtenberg 1 von 1

Pfirsichbowle, Kullerpfirsich, Käse-Igel, Sektbar und altbekannte Schlagern. Der Verein Hand in Hand für Neuenbrook lässt die 70er Jahre wieder aufleben – und zwar beim so genannten Rudelsingen.

Am Freitag, 1. September lädt der Verein zum gemeinsamen Singen und Feiern am ins Gemeindehaus Uns Huus (Hauptstraße 11) ein. „Jeder, der gern singen möchte, ist eingeladen“, sagt die Vorsitzende Susanne Pagel.

Robert Bär, langjähriger Vorsitzender der ehemaligen Neuenbrooker Liedertafel von 1873, weiß, wie gern Menschen in Gemeinschaft singen. Er hatte die Idee an den Verein herangetragen, und der Vorstand war sofort begeistert. Musiker waren auch schnell gefunden: Robert Bär, Akkordeon, gewann den Glückstädter Musiker Peter Urbatzka, Gitarre, für die Idee. Ob „Griechischer Wein“, „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Rote Lippen soll man küssen“ – ein Beamer sorgt dafür, dass jeder die Schlagertexte mitsingen kann.

Mit dabei sind auch Titel wie „Schön ist die Liebe im Hafen“ und der Evergreen vom Jung’ mit’n Tüdelband. Der Spaß und die Gemeinschaft stehen im Vordergrund. Dabei ist es nebensächlich, ob wirklich jeder die richtigen Töne trifft. Für stimmliche Unterstützung beim Rudelsingen sorgt der Gemischte Chor Oelixdorf, der auch selbst Schlager vortragen wird.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, gibt eine Spende für Hand in Hand für Neuenbrook in die Sparkiste, eine Mini-Scheune.

Die Initiatoren sind gespannt, wie ihre Einladung angenommen wird. Robert Bär: „Es ist ein Versuch – mal sehen, was daraus wird.“

Für den Verein Hand in Hand für Neuenbrook gehört das Rudelsingen zu den letzten Veranstaltungen dieses Jahres. Es folgen am 11. November ein Krimi-Dinner mit Schauspielern aus dem Dorf und am 1. Adventwochenende der Adventsbasar.



von Tanja Zukowski

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr