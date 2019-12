Kälte contra Kunstrasen

von Michael Lemm

03. Dezember 2019, 15:18 Uhr

von Michael Lemm | „Gottlob keine Bedrohung oder gar körperliche Auseinandersetzung“ – das war der erste Gedanke, als der Autor dieser Zeilen den Grund für einen kuriosen Spielabbruch erfuhr. Die Partie in der Fußball-Kreisklasse C Süd-West 2 zwischen dem VfR Horst III und dem VfB Glückstadt II auf dem Kunstrasenplatz an der Heisterender Chaussee dauerte nämlich nur 45 Minuten. Was war passiert?

Die Horster hatten in der am Abend um 18.30 Uhr angepfiffenen Flutlicht-Partie durch Tore von Patrick Nolde (6.), Christian Gallert (16.) und Mico Bassitta (20.) bereits mit 3:0 geführt, als der Unparteiische die Verantwortlichen nach rund 20 Minuten zu einem ersten Gespräch bat. Nach seinem Eindruck begann das Geläuf nämlich im Laufe des Abends aufgrund absinkender Temperaturen spürbar rutschiger zu werden. Doch noch konnte man sich nicht dazu durchringen, die Partie vorzeitig zu beenden. Patrick Nolde erzielte in der 40. Minute seinen zweiten Treffer zum Horster 4:0 und mit diesem Resultat ging es in die Kabine.

Allerdings gab es unterschiedliche Meinungen, was die Fortsetzung der Partie angeht. Während die Glückstädter das Geläuf nicht mehr als spielfähig ansahen, wollten die Gastgeber gern weitermachen. Sie boten nach Ende der Halbzeit laut Trainer Marcel Mundt sogar an, die Begegnung auf dem gekreideten Horster Hauptplatz fortzusetzen. Dazu kam es aber nicht mehr, so blieb ein Abbruch die finale Option.

Nun muss der Spielausschuss über eine Wertung mit dem Stand zum Zeitpunkt des vorzeitigen Endes oder eine Neuansetzung entscheiden. Und wir lernen: Auch ein Kunstrasenplatz schützt nicht vor allen Widrigkeiten des Wetters.