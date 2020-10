Avatar_shz von nr

19. Oktober 2020, 11:13 Uhr

Itzehoe | Zwei Ringe verschwanden vom Tresen eines Juwelierladens in der Feldschmiede – allerdings handelte es sich um Attrappen. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich am Freitag, am Sonnabendmorgen wurde er von der Inhaberin angezeigt.



>Hinweise: 04821/6020.