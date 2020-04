Junge versteckt sich und löst Einsatz aus

Avatar_shz von shz.de

26. April 2020, 13:02 Uhr

Neuendf-Sachsenbande | Die Feuerwehr Neuendorf-Sachsenbande wurde am späten Sonnabendnachmittag zu einem Einsatz gerufen, bei dem es um die Rettung eines Menschen aus der Wilster Au ging. Auf der Fahrt zum Einsatzort stellte sich heraus, dass es sich um einen fünfjährigen Jungen handelte, der an der Wilster Au vermisst wurde. „Uns schoss das Adrenalin durch den Körper. Man kann die Gefühle gar nicht in Worte fassen“, sagt Wehrführer und Einsatzleiter Peter Wyhnanek, was ihm und seinen Kameraden dabei durch den Kopf ging.

Kurze Zeit später gab es zum Glück Entwarnung, der Junge war gefunden worden und wohlauf. Er hatte sich einen Scherz erlaubt und sich versteckt. Trotz der Entwarnung fuhr die Wehr zum Einsatzort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. „Es war eine große Erleichterung für uns alle, den kleinen Jungen dort zu sehen“, so Wyhnanek.

Mit alarmiert worden war die Feuerwehr Wilster mit ihrem Boot. Sie konnte aber direkt nach der Entwarnung umkehren.

Der Einsatz hatte auch einen positiven Nebeneffekt: „Wir waren mit zwölf Einsatzkräften vor Ort und haben uns gefreut, uns wiederzusehen“, erklärt der Wehrführer. Denn auch die Feuerwehr Neuendorf-Sachsenbande trifft sich nicht außerhalb von Einsätzen.