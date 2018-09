Neuer Austausch : Junge Spanier zu Gast in Itzehoe

Auguste-Viktoria-Schule begrüßt Schüler aus Nordspanien. Gegenbesuch in 2019 geplant.

18. September 2018, 14:23 Uhr

Aus dem Norden Spaniens in den Norden Deutschlands: In dieser Woche sind 14 Schüler aus dem galizischen Lalín an der Auguste-Viktoria-Schule (AVS) zu Gast.

„Ich hoffe, es gefällt euch hier und ihr kommt auch nach dem Austausch wieder her“, begrüßte der stellvertretende Bürgervorsteher Dieter Krämer die Schüler und Lehrer im Ständesaal. In einer Mischung aus Spanisch und Englisch erklärte er ihnen die Lokalpolitik und einige geschichtliche Daten über Itzehoe.

Seit zehn Jahren wird an der AVS Spanisch unterrichtet. Zum ersten Mal gibt es nun einen Schüleraustausch mit dem südlichen EU-Partnerland. „Ich war im Herbst vergangenen Jahres in Galizien, um mir das Schulsystem anzuschauen. Dann kam von der Schule der Wunsch zu einem Austausch“, erzählte AVS-Lehrerin Sabrina Jürgs.

Am Freitag kamen die spanischen Schüler in Itzehoe an, sie sind in Gastfamilien von AVS-Schülern untergebracht. Die Verständigung zwischen den Schülern läuft auf Englisch oder Spanisch. Deutsch sprechen die Spanier nicht. „Die Gewinner des Austauschs sind wir“, findet Jürgs. Denn die AVS-Schüler können so ihre Spanisch-Kenntnisse verbessern.

Während ihres einwöchigen Aufenthalts haben die spanischen Schüler ein volles Programm. „Am Samstag waren wir alle in Hamburg, und wir werden bis zum Ende der Woche noch eine Wattwanderung in Büsum und eine Stadtführung durch Itzehoe machen“, berichtete Jürgs. Auch Freizeitaktivitäten wie Bowlen stehen auf dem Programm. In den Gastfamilien seien weitere Ausflüge geplant. „Ich war am Wochenende an der Lohmühle baden, es ist schön hier“, sagte der

14-jährige Alberto.

Der deutsch-spanische Austausch ist „der erste Probedurchlauf“, erklärt Jürgs. Für die Schüler der AVS geht es voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres nach Spanien.