„Junge Landfrauen“ starten durch

Steinburg ist landesweit der sechste Kreis, in dem sich die Initiative bildet / Große Resonanz auf erstes Treffen in Neuenbrook

von shz.de

05. November 2018, 15:43 Uhr

„Ich bin begeistert über die Resonanz auf unsere Landfrauensache“, sagte Martina Greve, Kreisvorsitzende des Steinburger Landfrauenverbandes. Ihre Begeisterung galt der neuen Initiative und insbesondere dem Organisationsteam der „Jungen Landfrauen Kreisverband Steinburg“. Stefanie Krey, Wencke Ahmling, Stefanie Albers und Annika Greve hatten zum ersten Treffen der neuen Landfrauen-Gruppierung eingeladen, in der sich alle Frauen, die sich für die Landjugend zu alt und für den Landfrauenverein zu jung fühlen, wiederfinden sollen. Und das Interesse ist offensichtlich groß: Im Gemeindezentrum „Uns Huus“ in Neuenbrook trafen sich zirka 100 Frauen, um sich kennen zu lernen und um Vorschläge für das „junge“ Programm zu machen.

Abordnungen der zehn Steinburger Ortsvereine stellten sich vor. Stefanie Krey hieß die jungen Frauen mit einem fröhlichen „Moin, Moin“ willkommen und erklärte, dass ein Netzwerk mit Frauen vom Land gebildet werden soll. „Wir wollen uns zu verschiedenen Veranstaltungen treffen, dabei den ganzen Kreis einbeziehen und sind für alles offen“, betonte sie.

Katrin Rehders, die die „Jungen Landfrauen“ auf Landesebene betreut, erläuterte die Strukturen. Sie stellte das Konzept vor, wonach die Gruppe der Jungen Landfrauen den jeweiligen Ortsvereinen beitrete und Mitgliedsbeitrag zahle. Ihr Programm gestalten die jungen Frauen aber selbst, können sich natürlich auch in den Ortsvereinen engagieren.

„Es ist toll, wenn wir so für die Landfrauenarbeit begeistern können und sich junge Frauen auf den Weg machen“, freute sich Birte Oesau vom Landesverband. Die wenigsten Teilnehmerinnen wollten am ersten Abend nur klönen. Viele fragten gleich nach Beitrittserklärungen und Programmen der Ortsvereine. Der Kreis Steinburg ist der sechste Kreis in Schleswig-Holstein, in dem sich die „Jungen Landfrauen“ organisieren. Deren Erkennungszeichen sind landesweit die bunten Gummistiefel. Die Steinburger kennzeichnen leuchtend grüne Stiefel mit gelber Landfrauenbiene.

Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 22. November, in Looft statt. Marita Otte wird dann mit den Teilnehmerinnen Advents- und Weihnachtsgestecke basteln. Das weitere Programm wird nach der Auswertung einer Umfrage erarbeitet und auf die Homepages der Ortsvereine und des Kreisvereins gestellt.





>Auskünfte und Anmeldungen: Stefanie Krey, 0160-8119198, oder Stefanie Albers (0151-70011899).