Leichtathletik-Kreismeisterschaft der Grundschulen : Julianka-Schule hauchdünn vorn

GS Kellinghusen punktgleich Zweiter

von shz.de

28. Mai 2019, 14:51 Uhr

Hohenlockstedt | Die Julianka-Schule wird den Kreis Steinburg bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Grundschulen vertreten. Die Schülerinnen und Schüler aus Heiligenstedten und Umgebung hatten bei den Kreismeisterschaften in Hohenlockstedt hauchdünn die Nase vor der Grundschule Kellinghusen vorn. Beide waren am Ende punktgleich, die Julianka-Schule hatte in den einzelnen Disziplinen aber einen Sieg mehr errungen.

Ebenfalls knapp ging es um den Bronzerang zu, den sich die GS Münsterdorf mit einem Punkt Vorsprung vor der Ernst-Moritz-Arndt-Schule erkämpfte. Insgesamt elf Grundschulen hatten an den Titelkämpfen teilgenommen.

Die einzelnen Mannschaften setzten sich aus jeweils fünf Mädchen und Jungen zusammen, die in den Disziplinen 40 m-Pendelstaffel, Zonenweitsprung, Medizinballschocken, Schlagball-Weitwurf und Ausdauerlauf gegeneinander antraten, was also mit dem klassischen leichtathletischen Dreikampf nur wenig zu tun hatte. Bei der Pendelstaffel mussten die Jungen z. B. über Hindernisse (Bananenkartons) springen, während die Mädchen über 40 m-Flachstrecke sprinten mussten. Beim Zonenweitsprung wurde ebenfalls über einen Bananenkarton gesprungen – alles mit großer Begeisterung. Bei der Siegerehrung durch die Schulsportbeauftragte Ilka Linow gab es großen Beifall für alle teilnehmen Teams. Die drei Erstplatzierten Mannschaften freuten sich neben der obligatorischen Urkunde über Medaillen und Pokale.

Die Platzierung auf einen Blick: 1. Julianka-Schule Heiligenstedten, 2. GS Kellinghusen, 3. GS Münsterdorf, 4. Ernst-Moritz-Arndt-Schule Itzehoe, 5. GS Schenefeld, 6. Bürgerschule Glückstadt, 7. GS Hohenaspe, 8. GS Hohenlockstadt, 9. Liliencronschule Lägerdorf, 10. Fehrs-Schule Itzehoe, 11. GS Wellenkamp.