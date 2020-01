Wilster : Jugendwehr sammelt Tannenbäume ein

350 Weihnachtsbäume werden jetzt geschreddert.

12. Januar 2020, 14:13 Uhr

Wilster | Mit Spaß und Eifer dabei: Verteilt auf vier Fahrzeuge machten sich am Sonnabend 21 junge Nachwuchskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wilster in Begleitung von elf Ausbildern auf den Weg, um in der Marschenstadt ausgediente Weihnachtsbäume einzusammeln. Etwa 350 Anmeldungen nahmen die Jugendwarte Christoph Horstmann und Nico Köster im Vorwege entgegen. Und auch am Sonnabend stand das Telefon nicht still, sodass am Ende der rund achtstündigen Aktion über 450 Bäume zum Bauhof der Stadt Wilster gebracht wurden, die dort geschreddert werden sollen.