Schülerprojekt am RBZ in Itzehoe : Jugendliche beschäftigen sich mit Energiegewinnung der Zukunft

Das RBZ hat seinen Schülern eine kniffelige Aufgabe gestellt: Sie sollten Visionen für die Technik des Schwimmzentrums Itzehoe entwickeln.

von Ilke Rosenburg

28. Juni 2020, 10:05 Uhr

Itzehoe | Eigentlich sollte es schon im vergangenen Jahr fürs Power-House-Projekt herhalten, doch da war das Itzehoer Schwimmzentrum noch mitten in der Umbauphase. Darum ist es in diesem Jahr Zielobjekt für die Visionswerkstatt geworden – und stellte Schüler des Regionalen Berufsbildungszentrums vor eine ungeahnte zusätzliche Herausforderung: Trotz Corona-Krise in Gruppen und in Zusammenarbeit mit Berufsprofis auf Distanz Ideen für ein fiktives Energiekonzept für die zukünftige Technik des Schwimmzentrums zu entwickeln.

Visionswerkstatt Power-House mit Unternehmen der Region

Bei der Visionswerkstatt Power-House handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Regionalem Berufsbildungszentrum Steinburg (RBZ), Innovationszentrum Itzehoe (Izet) und Unternehmen der Region. Bereits zum achten Mal wurde dadurch Schülern – allesamt aus dem Bereich Technische Assistenten für Energietechnik mit dem Profil regenerative Energie und Energiemanagement – die Möglichkeit geboten, Lerninhalte praktisch umzusetzen.

Von theoretischen Modellen zur realen Umsetzung

Mehr als drei Monate setzten sie sich intensiv mit der Aufgabe auseinander. Waren es anfangs lediglich technische Modelle, die quasi nur auf dem Papier existierten, wurde 2017 erstmals eine Gruppe mit einem realen Projekt, der energieeffizienten Sanierung von Kreisgebäuden in der Viktoriastraße, beauftragt. 2018 machten sich Schüler daran, für das Wacken Open Air zukunftsweisende Ideen für die Energieversorgung gemeinsam mit einem Mentor aus einer Fachfirma per Power-Point-Präsentation und Modell umzusetzen.

Themen 2019 waren Photovoltaik, Windenergie und Biogas

Vergangenes Jahr stand die mögliche Modernisierung der Energieversorgung des Regionalen Berufsbildungszentrum mittels Photovoltaik, Solarthermie, Windenergie oder Biogas und Kraft-/Wärmekopplung im Mittelpunkt.

Und nun geriet die technische Ausstattung des Schwimmzentrums ins Visier der Jugendlichen. Badebetriebsleiter Hanno Magnussen, Elektromeister Jürgen Schack und Ingenieur Steffen Ratjen, zuständig für die Technik im Bad, machten die Jugendlichen kurz vor dem Corona-Lockdown mit der gesamten technischen Anlage des Bads und der Funktionsweise der zwei Blockheizkraftwerke vertraut.

Alternative Energiegewinnung in 10, 20 Jahren

Und dann war es die Aufgabe der Schüler, Vorschläge zu entwickeln, wie in etwa 10 oder 20 Jahren Heizung, Schwimmbeckenmechanik und mehr auf der Basis alternativer Energiegewinnung funktionieren könnten. Keine leichte Aufgabe, da das Schwimmzentrum gerade innerhalb von zwei Jahren saniert und umgebaut worden war – auch energetisch. „Gerade das ist ja interessant“, meinte Thomas Schmidt vom Innovationszentrum. Einmal mehr ging es diesmal darum, Weitblick zu beweisen, wie Projektlehrer Jens Stüdemann, der gemeinsam mit seiner Kollegin Ulrike Reeschke die Schüler begleitet, betonte. Wie das gelungen ist, sollte schließlich wieder eine Fach-Jury bewerten.

Präsentation in Corona-Zeiten: online

In den Vorjahren hatten die Schüler ihre Visionen im Innovationszentrum Izet präsentiert. Doch in Corona-Zeiten ist das angesichts der Versammlungsvorgaben nicht möglich gewesen. Doch wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Die Gruppen „trafen“ sich online und entwickelten Lösungen, welche nun im neuen Schuljahr präsentiert werden können.

Betreut wurde die Projektarbeit von der AC Planergruppe, Pfiffner, Vaillant, Scheel Haustechnik, Custom Cells Itzehoe und Hans Otte. „Ein großes Dankeschön an die Unternehmen und vor allem an die Stadtwerke Itzehoe, die sehr viel Zeit und Engagement bei der Unterstützung der Schüler investiert haben, das ist nicht selbstverständlich“, so sich Schmidt und Stüdemann.