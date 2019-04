DRK Wilster : Jubilare werden weiter besucht – trotz Datenschutz

Der DRK-Ortsverein Wilster-Land hat 215 Mitglieder – und erfreut sich großer Wertschätzung.

von shz.de

25. April 2019, 17:24 Uhr

Nortorf | Der DRK-Ortsverein Wilster-Land steht mit 215 Mitgliedern gut da. „Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Zahl halten“, betonte Annelene Beimgraben bei der Jahresversammlung. Die Vorsitzende freute sich, dass aus allen, dem Verein angeschlossenen Gemeinden die Bürgermeister erschienen waren. „Das zeigt eure Wertschätzung für unsere Arbeit“, sagte sie und dankte auch für die finanzielle Unterstützung.

Annelene Beimgraben wies in ihrem Resümee unter anderem auf die DRK-Besuche zu hohen Geburtstagen und Ehejubiläen hin. „Das werden wir auch weiter so handhaben, trotz Datenschutz“, kündigte sie an. Der erste Blutspendetermin war bereits im Februar mit 82 Spendern. Der nächste folgt am 13. Oktober im Dückerstieg.

Peter Kock freute sich über einen sehr guten Kassenbestand, nicht zuletzt durch die gemeindlichen Zuwendungen und eine Spende von 1000 Euro durch die Bürgerstiftung Nortorf. „Ein Highlight zum Jahresende“, sagte der Kassenwart. Lisa Boll berichtete von den Aktivitäten der Seniorentanzgruppe. „Wir sind 14 Tänzerinnen mit einem Durchschnittsalter von 83 Jahren.“ Und wenn es auch keine öffentlichen Auftritte mehr gibt, tanzen die Damen noch weiter unter der Leitung von Kirsten Hillebrecht-Kahl. Bei den „Jung-Senioren“ tanzen genauso vergnügt elf Frauen mit.

Annelene Beimgraben verabschiedete Ilse Peters als Bezirksdame und dankte ihr für ihren Einsatz. Neue Bezirksdame ist Renate Boll, neue Kassenprüferin Elke Bracker. Abschließend gab Annelene Beimgraben noch Termine bekannt: 9. Mai Fahrt zum Friedhofspark nach Hamburg-Ohlsdorf; 2. bis 7. Juni Reise nach Kastellaun an die Mosel; 18. Juli Ausflug ins Teufelsmoor bei Bremen; 2. bis 6. September Reise nach Bamberg in die Fränkische Schweiz.