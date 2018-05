Jubiläumsparty mit der Itzehoer Woche

Ein Hauptsponsor für die Itzehoer Woche? Was das Jahr 2018 angeht, konnten Stadtmanagerin Lydia Keune-Sekula (r.) sowie ihre Mitstreiterinnen Erika Glamann (l.) und Andrea Giese (2. v. r.) schon vor zwei Jahren entspannt sein – denn da hatte sich die Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe bereits für dieses Jahr gemeldet. Der Grund: Sie begeht ihr 150-jähriges Bestehen, und zwar nicht mit Galas und Empfängen, so Tina Bürger aus dem Marketing. „Wir feiern lieber bei verschiedensten Anlässen über das Jahr mit möglichst vielen Menschen der Region.“ Und da biete sich die Itzehoer Woche an.