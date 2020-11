Vom Fußballspieler zum Trainer : Jost Rohwedder: Sozialer Dienst im Corona-Jahr

Der 18-jährige Wilsteraner steht aufgrund der Pandemie beim SV Alemannia vor Herausforderungen.

13. November 2020, 17:27 Uhr

Wilster | Auch in Corona-Zeiten trat zur neuen Saison mit Jost Rohwedder erneut ein „FSJler“ seinen Dienst beim SV Alemannia Wilster an. Hinter dem Begriff FSJ verbirgt sich das Freiwillige Soziale Jahr, welches junge Menschen zumeist direkt nach ihrer Schulzeit als Überbrückungsjahr in verschiedensten sportlichen und sozialen Bereichen leisten.

Jost Rohwedder hat in diesem Jahr sein Abitur an der KKS in Itzehoe erfolgreich bestanden und sich schon frühzeitig für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden. „Ich war mir in meiner weiteren beruflichen Planung nicht sicher, wohin mein Weg gehen soll“, berichtet Jost Rohwedder. Die Zeit wolle er nutzen, um sich für ein Studium auf Lehramt oder den Polizeidienst zu entscheiden.

Das Überbrückungsjahr bis zum Beginn eines Studiums oder einer Ausbildung wird gerne von jungen Menschen genutzt, um Lebenserfahrung zu sammeln. Das reizte auch den 18-jährigen Jost Rohwedder. Er hat alle Jugendmannschaften des SV Alemannia selbst durchlaufen. Aktuell spielt er im A-Jugend Landesliga-Team der SG Wilstermarsch. Seit dem 1. August hat er nun quasi die Seiten gewechselt und wurde selbst zum Trainer für die Kinder im Verein, an den Wilsteraner Schulen und in der Kindertagesstätte.

Erschwerend hinzugekommen sind die Herausforderungen in Corona-Zeiten. Gerade bei den Jüngsten sei es nicht immer einfach, die Abstandsregeln zu wahren. Jetzt in der Lockdown-Phase ruht der Vereinssport, und auch die Kurse kann er vorerst nicht weiter geben. Nur im Kindergarten ist er noch einmal in der Woche präsent. Die Zeit nutzt er momentan für seine Jahresprojektarbeit. Aber er hoff, dass es im Dezember wieder weitergeht.

Er trainiert die E2-Jugend und unterstützt die Trainingsarbeit bei zwei D-Jugend-Mannschaften. In der Grundschule und Gemeinschaftsschule bietet er mehrere „Fußball-AGs“ an, da – zumindest vor dem Lockdown – nur in geschlossenen Kohorten teilgenommen werden darf.

Aus dem Kindergarten hatte Jost Rohwedder bereits viel positives Feedback erhalten. „Die Kinder sind froh, wenn sie sich in diesen Zeiten gemeinsam sportlich betätigen können.“ Während es in August und September bei warmen Temperaturen noch draußen mit viel Spaß sportlich zuging, bedeuten die Herbst- und Wintermonate, sofern es wieder weitergeht, besondere Herausforderungen. Denn viele der Aktivitäten fänden in der Halle statt.

Zu seinen weiteren Aufgaben gehört die Unterstützung bei der Pflege der Sportanlage sowie die Teilnahme an den Vorstandssitzungen. Mit den „FSJlern“ anderer Sportvereine aus Schleswig-Holstein nimmt er im Laufe eines Jahres an mehreren einwöchigen Seminaren teil. Diese finden teils virtuell, aber auch physisch im Uwe-Seeler-Fußball-Park in Malente statt.

Für den SV Alemannia Wilster ist die Arbeit eines „FSJlers“ unverzichtbar geworden. Gleichwohl würden die Aufgaben und Anforderungen an Vereine immer umfangreicher, der Vorstand mitteilte. Doch die Zahl der ehrenamtlich Tätigen nehme eher ab als zu. Die Sportjugend Schleswig-Holstein fördert die Stelle eines freiwilligen sozialen Jahres zwar, für den Verein bedeutet die Schaffung dieser Stelle trotzdem einen hohen finanziellen Aufwand. Jost Rohwedder ist bereits der achte „FSJler“ beim SV Alemannia – und trotz der besonderen Bedingungen im Corona-Jahr macht ihm die Arbeit Spaß.