Joints vor der Autofahrt

Itzehoe/Heiligen- stedten | Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg – das sind die Konsequenzen für zwei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Montag, 8 Uhr, stoppten Polizisten in der Dorfstraße in Heiligenstedten einen 27-Jährigen und stellten im Gespräch auffallend gerötete Bindehäute fest. Er räumte ein, am Wochenende mehrere Züge eines Joints genommen zu haben. Nach positivem Drogenvortest musste er zur Blutprobe. Ebenso erging es einem 35-jährigen Brunsbütteler, den die Polizei rund zwei Stunden später in der Mozartstraße kontrollierte. Seine Pupillenreaktion war verdächtig, und er räumte ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, zuletzt vor wenigen Tagen.