Feierstunde in Itzehoe : Johannes Kowalewski ist Mensch des Jahres

Der Anruf erreichte ihn gegen 18.30 Uhr. Johannes Kowalewski hatte gerade seinen Labortag an der Universität Leipzig beendet und wollte den Abend auf dem Weihnachtsmarkt ausklingen lassen, als sein Handy klingelte. Tobias Stegemann, Redaktionsleiter der Norddeutschen Rundschau, war am anderen Ende der Leitung, um eine gute Nachricht zu überbringen: Johannes Kowalewski ist Sieger der Aktion „Mensch des Jahres“ der Norddeutschen Rundschau, Glückstädter Fortuna und Wilsterschen Zeitung. 51 Prozent der Leser stimmten dabei für den 25-jährigen Itzehoer.

Im September hatten wir an dieser Stelle über seine 733 Kilometer lange Wanderung berichtet. Der Student der Biochemie war von Büsum bis nach Leipzig gegangen, um auf die seltene Krankheit von-Hippel-Lindau (VHL) aufmerksam zu machen. Mehr als 17.000 Euro hatte er dabei für die medizinische Forschung sammeln können. Er selbst leidet an der Tumorerkrankung, ist im Alter von 23 Jahren auf einem Auge erblindet. Regelmäßig muss er sich Untersuchungen unterziehen, damit neue Tumore rechtzeitig entdeckt werden.

„Großartig“, freute er sich nun am Telefon, als er die Nachricht über die Ehrung erhielt. „Das ist eine super Auszeichnung für den Verein VHL betroffener Familien und alle, die sich daran beteiligen.“ Und er hat auch schon Pläne für weitere Wanderungen: „In ein paar Jahren will ich Deutschland umrunden“, kündigte er an.

„Er läuft sich das ab“, sagte Klaus Kowalewski, der seinen Sohn bei der offiziellen Preisverleihung in Itzehoe vertrat und dort noch einmal über das von-Hippel-Lindau-Syndrom informierte, von dem etwa 1000 Menschen in Deutschland betroffen seien. Im Alter von 17 Jahren hatte Johannes Kowalewski seine Mutter verloren, die ebenso wie ihre Mutter an der erblichen Tumorerkrankung litt. Der Verein hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die Lebenssituation der von VHL Betroffenen zu verbessern, Forschung, Diagnostik und Therapie zu unterstützen sowie die Krankheit stärker in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden an dem Abend Kai Anders und Mika Rosemeier. Der Itzehoer Notfallsanitäter Anders war im Frühjahr für drei Wochen mit dem gemeinnützigen Verein Sea-Watch unterwegs, um Menschen zu retten, die auf der Flucht über das Mittelmeer in Seenot geraten. Er berichtete, wie er über einen Kollegen, der selbst bei Sea-Watch aktiv ist, zu dem Engagement kam und was er während der Zeit an Bord erlebte. „Als ich gefragt wurde, habe ich gedacht – das ist genau das, was ich gelernt habe, bislang nur nicht auf einem Schiff.“ Also wurde er vorbereitet und im Frühjahr Teil der internationalen Crew, die innerhalb der drei Wochen insgesamt 2000 Seemeilen auf der „Sea-Watch 2“ zurücklegte. Mehr als 4500 Menschen habe das Team aus akuter Seenot retten können. „Zum Teil hatten wir mehr als 270 Menschen auf einmal an Bord“, erzählte der 37-Jährige.

Der Münsterdorfer Mika Rosemeier wurde für sein Engagement für Krebspatienten ausgezeichnet. Drei Jahre lang hatte sich der heute Zehnjährige seine Haare wachsen lassen, um sie schließlich dem Verein Haarfee in Österreich zu spenden. Dieser produziert Echthaarperücken für Kinder, die ihr eigenes Haar durch eine Chemotherapie oder schwere Verbrennungen verloren haben. Auch Hänseleien anderer Kinder hatten ihn nicht von seinem Plan abgebracht, den er nach dem Schauen eines Fernsehbeitrags selbst entwickelt hatte.

„Ich habe höchsten Respekt für jeden einzelnen von Ihnen“, betonte Tobias Stegemann, ebenso wie der stellvertretende Kreispräsident Volker Susemihl und die stellvertretende Itzehoer Bürgervorsteherin Ingrid Reichhelm, die ebenfalls an der Veranstaltung teilnahmen. „Wie würde der Kreis aussehen, wenn niemand ein Ehrenamt übernimmt?“, fragte Susemihl – und würdigte die Preisträger ebenso wie alle weiteren Steinburger, die sich ehrenamtlich engagieren.



www.leben-mit-vhl.de

www.sea-watch.org

www.vereinhaarfee.at