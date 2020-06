UMweltverschmutzung in Kellinghusen : Johanna und Ulrich Kypke klagen über Müll, Plastik und Kippen am Rensinger See

Traurige Wochenendbilanz zieht das Kellinghusener Ehepaar nach seinem jüngsten Spaziergang. von Joachim Möller

29. Juni 2020, 12:13 Uhr Kellinghusen | Seit zehn Jahren geht das Ehepaar Johanna und Ulrich Kypke fast täglich um den Rensinger See. „Aber so eine Vermüllung wie am Sonntag haben wir noch nie gesehen“, sagt der Kellinghusener. Abfälle ohne Ende An beiden Seiten des Spazierweges zum See hin hätten zahlreiche Plastikbecher, Reste eines Einweg-Grills, Getränkedosen, Papier und viele Zigarettenkippen gelegen. „Diverse Plastikabfälle und einige PET-Flaschen haben wir aus dem See gefischt.“ Und auch der Bereich am kurzen Steilufer rund um Sitzbank und Papierkorb sei vollgemüllt gewesen mit Kippen und sogar Glasscherben. ZITAT: Wir selbst schaffen es bei unserer Spaziergängen nicht mehr, die Kippen immer wieder zu einzusammeln und in den Abfallkorb zu entsorgen. Ulrich Kypke Jede Kippe vergifte ein bis zwei Quadratmeter Wasser, gibt Ulrich Kypke zu bedenken. Keinen Vorwurf macht er der Stadt, die Mitarbeiter würden ihr bestes tun, um den Weg sauber zu halten. Doch Partygäste und andere Personen nähmen leider keine Rücksicht auf die Umwelt. Papierkorb fehlt Und noch etwas fiel dem Ehepaar auf: Am Parkplatz ist der Abfallkorb schon seit Jahren nicht mehr vorhanden. „Wir bitten nachdrücklich darum, am Wegzugang neben dem Parkplatz einen grünen Abfallkorb anzubringen.“ Das Ehepaar wie auch andere Anwohner sammeln häufiger Müll vom Rundweg um den Rensinger See. „Das mag die Entsorgungskosten für die Stadt reduzieren. Aber an den frequentiertesten Stellen sollte schon ein kleiner Müllsammler stehen“, sagt Kypke, der auch Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt ist.

