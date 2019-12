Kommunalpolitik in Kiebitzreihe : Jörg Brandt neuer 2. stellvertretender Bürgermeister

Viele Personalentscheidungen beschäftigten die Gemeindeverterter in Kiebitzreihe während der letzten Sitzung des Jahres.

15. Dezember 2019, 14:24 Uhr

Kiebitzreihe | Jörg Brandt ist neuer 2. stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Kiebitzreihe. Der Christdemokrat und frühere Vorsitzende des Sportvereins Rot-Weiß Kiebitzreihe wurde von der Gemeindevertretung einstimmig bei eigener Enthaltung zum Nachfolger des verstorbenen Manfred Kruppa (CDU) gewählt.

Nachwahlen für Ausschüsse

Zudem waren auch Nachwahlen in Ausschüssen notwendig geworden. Jürgen Wienroth wurde als Nachrücker in den Bauausschuss und in den Wege- und Umweltausschuss gewählt. Wienroth wurde zugleich Vorsitzender des Bauausschusses. Neues bürgerliches Mitglied im Bauausschuss wurde Victoria Ziemek. Florian Theile ergänzt den Wahlprüfungsausschuss und ist persönlicher Stellvertreter von Bürgermeisterin Frauke Biehl im Amtsausschuss. Gunter Martens ist in die Stadt-Umland-Kooperation Elmshorn gewählt worden. Alle Posten wurden von der CDU vorgeschlagen und einstimmig bestätigt.

Nach den Personalentscheidungen ging es ums Geld. Dabei beschlossen die Kommunalpolitiker die Erhöhung der Abwassergebühren. Ab 2020 soll der Kubikmeterpreis um 8 Cent auf 2,15 Euro steigen. Auch die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurden erhöht und betragen entsprechend der Nivellierungssätze des Landes im nächsten Jahr 339 Prozent (bislang 332 Prozent). Die Gewerbesteuer bleibt mit 336 Prozent unverändert.

Haushalt deutlich im Minus

Große Minusbeträge weist der nächste Haushalt aus. Nach den Berechnungen der Verwaltung gibt es im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von rund 354 000 Euro, der Finanzplan schließt mit einer Verringerung des eigenen Bestands um rund 700 000 Euro ab. Größte Posten bei den Investitionen sind der Umbau des Erdgeschosses der Asylbewerberunterkunft am Sandkamp zum Kindergarten mit 241 000 Euro, die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs mit 100 000 Euro und 51 000 Euro für die Umstellung der Beleuchtung der Sporthalle auf LED.

ZITAT Danach haben wir Ende 2020 nur noch liquide Mittel in Höhe von 386 000 Euro. Das ist nicht viel und wir hoffen, dass keine unerwarteten Ausgaben notwendig werden“, sagte Finanzausschussvorsitzende Marita Kraatz-König (SPD).