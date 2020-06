Wilster : Jochen Horstmann wird 95

Handwerker, Kaufmann, Fotograf und Journalist: Der Wilsteraner ist vielseitig.

14. Juni 2020, 16:54 Uhr

Wilster | Er war Handwerker und Kaufmann, arbeitete als Journalist auch für unsere Zeitung sowie als Autor und Fotograf: Rudolf Horstmann feiert Montag seinen 95. Geburtstags. Der gelernte Maschinenbauer legte schon im Alter von 24 Jahren seine Meisterprüfung ab und arbeitete bei den damaligen Edela Landmaschinen in Wilster, bei Sihi in Itzehoe und bei den Pinneberger Ilo-Werken. Seine Leidenschaft galt später seiner journalistischen Arbeit. Drei Jahre lang begleitete er als Redakteur den Aufbau der „Nordfriesischen Zeitung“ in Husum und schrieb mit Begeisterung kulturgeschichtliche Storys und plattdeutsche Anekdoten, brachte Bildbände seiner Heimat heraus, interessierte sich für Literatur und malte in Öl und Aquarell. Das Interesse blieb. Und der rüstige 95-Jährige erledigt gern noch die Einkäufe – per Pkw.