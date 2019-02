Detlefsen-Museum Glückstadt : Jo Gesing: Der Bleistift siegt immer

Von der Werbung zur Kunst: Jo Gesing stellt beim Kulturmärz Zeichnungen im Detlefsen-Museum aus.

von Ludger Hinz

19. Februar 2019, 09:56 Uhr

Die Bleistiftzeichnungen des Künstlers Jo Gesing zeigen auf den ersten Blick ruhige, spannende Motive. Vor allem lohnt aber der zweite Blick, denn oft versteckt sich hinter ihnen noch eine weitere Botschaft, in akribischem Strich gezeichnet.

Weicher Bleistift

Seine Bleistiftzeichnungen sind zum „Kulturmärz“ im Detlefsen-Museum zu sehen. Die Ausstellung wird am Sonntag, 24. Februar, um 11.30 Uhr eröffnet. Hauptsächlich sind es Zeichnungen in „2B“, einer Stärke für einen weichen Bleistift, daher auch der Titel seiner Ausstellung: „2B“.

Seit acht Jahren wohnt Gesing mit seiner Frau in der Blomeschen Wildnis und arbeitet als freier Künstler. Interessant ist sein Werk, weil es sich bei ihm um ein Schwergewicht aus der Werbebranche handelt, bei dem Kunst und Werbe-Effekt zu einer spannenden Melange verschmelzen.

In Münster studiert

Studiert hat Gesing Visuelle Kommunikation an der Kunstschule in Münster mit einem Examen in Illustration. Mitte der 70er Jahre war er zwei Jahre lang Kunsterzieher an einer Schule und wurde da von einem Kunstlehrer, der auch Maler war, gefördert. Dann wechselte er in die Werbung, wo er „gute Jobs hatte“. Bei der Agentur „Publicis“ in Hamburg war er Geschäftsführer Kreation. Für seine Entwürfe gewann 20 er nationale und internationale Auszeichnungen.

1990 entwarf Jo Gesing Schränke, die für eine Werbekampagne in Los Angeles vor Dschungel-Kulissen oder einer Fabrik aufgestellt. 2000 bewarb er ein Auto für Renault, als die Firma ein neues Modell eingeführt hat, den Luxusschlitten „Avantime“. Um das futuristische Design zu präsentieren, heuerte er den führenden Videokünstler Nam June Paik (1932 - 2006) an, mit dessen Kunst er den neuem Renault in fünf großen Städten unter dem Titel „Art Avantime“ bekannt gemacht hat.

Ich wollte nicht ausschließlich werblich, sondern vor allem auch künstlerisch arbeiten. Jo Gesing, Künstler

„Aber ich wollte nicht ausschließlich werblich, sondern vor allem auch künstlerisch arbeiten. Wir wollten in den Kulturteil, denn ich empfand das als die bessere Zielgruppe.“

Mit 55 Jahren setzte er sich zur Ruhe. „Seitdem arbeite ich frei, male und zeichne verstärkt Bilder und produziere Gedanken auf Papier. Mit den weichen Bleistiften erziele ich die beste Kombination aus dunklen und hellen Lichtreflexen.“ So zeichnet er mit nur einem einzigen Stift ein ganzes Bild, „weil es ein harmonischeres Ganzes wird.“ Der Strich führt dabei immer in eine Richtung. „Ich habe mich einmal gefragt, wie viele Kilometer Striche wohl auf einem Bild zu sehen sind.“ Es werden wohl einige sein. Dazu wischt und radiert er nicht, „denn wenn ich das mache, gibt es einen Schmierfilm, und das Bild wäre zerstört.“

Strukturen aufbrechen

Er malt unter nach der Devise „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“. So hat jedes seiner Werke noch einen weiteren, dahinter liegenden Inhalt. Das Titelbild der Ausstellung etwa, in dem ein Bleistift durch einen Granitblock hindurchstößt, sagt aus: Mit einem zeichnenden Bleistift kann man harte, verkrustete Strukturen aufbrechen und das Sichtbare auch anders sehen. „Der Bleistift siegt immer.“





> Ausstellung von Jo Gesing, „2B“: Detlefsen-Museum Glückstadt, Sonntag, 24. Februar, bis Sonntag, 28. April.

Als Christian Boldt, Leiter des Detlefsen-Museums, seine Arbeiten gesehen hat, war er der Meinung, man könne diese nicht im Verborgenen stehen lassen, sondern müsse sie ausstellen. Gesings Freund Klaus Kruttke aus Borsfleth, hält zur Ausstellungseröffnung die Laudatio, und der Künstler wird auch selbst etwas zu seinen Bildern sagen.





