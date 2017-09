Investition : Jetzt kommt der Sportplatz Büttel dran

vergrößern 1 von 1 Foto: Mohr 1 von 1

von Volker Mehmel

erstellt am 26.Sep.2017 | 05:08 Uhr

Der schlechte Sommer hatte kaum Einfluss auf den Fortgang der Arbeiten für das neue Wilstermarschstadion. Wie Roman Stöckmann vom Bauamt beim Amt Wilstermarsch vor dem städtischen Bauausschuss mitteilte, seien die Arbeiten nur eine Woche in Verzug. „Es sollte bis zum Winter alles fertig werden“, ist Stöckmann zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Vielleicht, so schloss er nicht aus, werde noch nicht die letzte Linie gezogen sein. Dafür wird aber in jedem Fall auf der Fläche für die Fußballer wieder sattes Grün erstrahlen. Wenn alles nach Plan läuft, wird noch in dieser Woche mit dem Verlegen des Kunstrasens begonnen. Die Vorarbeiten dafür sind soweit abgeschlossen.

Eine offizielle Einweihung der neuen Sportstätte soll es in diesem Jahr allerdings nicht mehr geben. Hier hat man als Termin das Wochenende vom 27. bis 29. April nächsten Jahres ins Auge gefasst. Zum Auftakt wird es einen offiziellen Teil unter anderem mit Vertretern aus Kiel und der Selbstverwaltung geben, bevor sich dann Alemannia Wilster (Sonnabend) und MTV (Sonntag) jeweils einen Tag lang mit einem Sportprogramm präsentieren.

Während das Wilstermarschstadion in großen Schritten seiner Fertigstellung entgegeneilt, hat der Bauausschuss eine weitere Weiche für die grundlegende Sanierung und Neugestaltung des benachbarten Sportplatzes Büttel gestellt. Ebenfalls im Rahmen der Städtebauförderung ist hier eine Anlage geplant, die möglichst breite Schichten und alle Altersgruppen ansprechen soll. 1,2 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Die Grobplanung liegt bereits seit langem in der Schublade. Das Projekt, so betonte Roman Stöckmann, müsse jetzt nicht völlig neu angemeldet werden. In einem nächsten Schritt soll der Auftrag an einen Fachplaner übergeben werden. Dafür gab es vom Bauausschuss bereits grünes Licht, sodass nur noch die Ratsversammlung das absegnen muss. Wenn die Stadt alle Hausaufgaben gemacht hat, werde es, so Stöckmann, noch etwa ein halbes Jahr dauern, bis die Planung die Kieler Instanzen durchlaufen hat. „Eine Umsetzung im Jahre 2019 ist dann durchaus möglich“, so Stöckmann.

Möglichst noch in diesem Jahr soll der Sportplatz Brook aufgegeben und in Bauland verwandelt werden. Für die geforderten mindestens 250 000 Euro für das Terrain fand sich aber noch kein Investor.