Jetzt beginnt die Wespenzeit

Der Sommer 2018 könnte auch bei der Wespenpopulation Rekorde brechen / Experte gibt Tipps zum Umgang mit den Tieren

08. August 2018, 05:00 Uhr

Kaum ist das Brötchen mit Marmelade gestrichen oder die Grillwurst auf den Teller gelegt, kommen sie an. Die Wespensaison hat begonnen und sie könnte in diesem Jahr besonders intensiv werden. Julian Hanika entfernt gemeinsam mit seinem Vater Jürgen Hanika Wespennester auf Privatgrundstücken. Im Interview mit Reporterin Carolin Johannsen gibt er Tipps für den richtigen Umgang mit Wespen.

Wie ist denn in diesem Jahr das Wespen-Vorkommen?

Julian Hanika: Wir unterscheiden zwischen Kurzkopf- und Langkopfwespen. Während die Nester der Langkopfwespen teilweise schon verwaist sind, werden die Nester der Kurzkopfwespen riesengroß und sind in riesiger Anzahl vorhanden. Die Kurzkopfwespen werden dann in den nächsten Wochen beginnen zu stören.

Warum gibt es in diesem Jahr so viele Wespen?

Das Frühjahr war unheimlich gut für die Wespen. Es war trocken und warm und die Königinnen konnten im April und Mai ihre Nester bauen, ohne durch das Wetter unterbrochen zu werden.

Wann muss man mit den meisten Wespen rechnen?

Sobald es hell wird, fliegen die Wespen umher. Je wärmer es ist, desto aktiver sind sie. Wenn die Sonne auf ihr Nest scheint, ist bei ihnen Hochkonjunktur. Das heißt gerade in der Mittagshitze, aber auch abends fliegen viele Wespen umher.

Und wie lange dauert die Wespensaison?

Ungefähr vier Wochen lang stören die Wespen wirklich massiv. Im September und Oktober beginnen die Nester dann einzugehen.

Was lockt Wespen denn besonders an?

Aktuell sind die Wespen auf der Suche nach Fleisch für ihre Brut. Das kann die Wurst auf dem Frühstücksbrot oder das Grillfleisch sein. Sobald die Brut geschlüpft ist, aber natürlich auch schon vorher, brauchen Wespen Nektar und finden zuckerhaltige Dinge besonders köstlich. Die Klassiker sind dann Cola, Bier, Eis und Kuchen.

Was raten Sie, damit die Wespen nicht beim Essen stören?

Wenn man zum Frühstück draußen sitzen will, kann man vorher an einem etwas entfernten Ort im Garten oder auf der Terrasse einen Klecks Marmelade oder Honig auf einen Teller geben. Da haben die Wespen ewig dran zu essen und geben erstmal Ruhe. Oder man nimmt eine braune Papiertüte, knüllt diese zusammen und hängt sie in eine Ecke von Haus oder Balkon.

Wie soll denn eine Papiertüte gegen Wespen helfen?

Wespen mögen keine Konkurrenz und halten die Attrappe für ein Nest. Je ähnlicher die Tüte einem Nest sieht, desto besser.

Was für Ratschläge sollte man im Umgang mit Wespen befolgen?

Erstmal nicht nervös werden! Das heißt: Mund zu machen, die Wespe nicht anpusten und nicht um sich schlagen. Denn dann wollen die Wespen auch stechen, um sich zu verteidigen. Am Besten entfernt man sich einfach ruhig.

Und was ist, wenn die Wespe auf meinem Marmeladenbrot landet?

Dann kann man die Wespe zum Beispiel in einem Marmeladenglas einfangen und nach dem Frühstück etwas weiter entfernt freilassen. Denn wenn man die Wespe verjagen würde, würde diese erstmal zu ihrem Nest fliegen und die anderen Wespen informieren, dass es bei Ihnen Marmelade gibt und dann kommen sie alle an.

Wann stechen Wespen ?

Eine Wespe sticht, wenn sie gereizt wird, oder aber wenn sie sich im Haar verheddert oder wir aus Versehen auf sie drauftreten. Und wenn man einem Nest zu nah kommt, werden sie auch aggressiv.

Was sollte man tun, wenn man doch gestochen wird?

Der Klassiker ist die Zwiebel, die dafür sorgt, dass das Gift neutralisiert wird. Zuerst sollte man den Stich mit den Fingern ausdrücken – nicht aussaugen. Wenn man gerade in der Natur unterwegs ist, hilft auch Spucke oder zerdrückter Spitzwegerich gegen die Schwellung. Und wenn die Haut auf den Stich reagiert, der Kreislauf absackt oder die Atmung schwer wird, sollte man auf jeden Fall ins Krankenhaus – das könnte eine allergische Reaktion sein.

Was mache ich denn, wenn ich ein Wespennest in meinem Garten entdecke?

Wenn es an einem Ort ist, wo es nicht stört, sollte man es nach Möglichkeit hängen lassen. Hängt es aber an einem Schuppen oder am Dach, sollten Sie einen Fachmann rufen.

Und was machen Sie dann?

Wir beraten die Leute erst und wenn sich herausstellt, dass das Wespennest an einem problematischen Ort hängt, kommen wir und siedeln die Wespen in ein von uns gepachtetes Waldstück um. Und wenn wirklich nichts anderes hilft, müssen wir die Wespen leider mit Chemie vernichten.

Darf ich das Nest auch selbst entfernen?

Es ist ganz wichtig, dass man auf keinen Fall selbst das Nest zu vernichten versucht. So riskiert man sein Leben.

Das heißt, am besten lässt man die Wespen in Ruhe?

Genau, denn Wespen sind auch geschützt und es steht unter Strafe, sie zu schädigen. Und gerade jetzt im Sommer leiden die Wespen, aber auch Bienen, Schwebefliegen und Hummeln genau wie wir Menschen. Wenn man also einen Platz hat, der weit entfernt davon ist, wo man essen möchte, sollte man dort eine kleine Schale mit Wasser hinstellen, damit sich die Wespen satt trinken können.



> Kontakt zu den Wespenexperten:

wespenexperte.de; im Notfall: 0173/9316539 oder

hanika@computer@web.de