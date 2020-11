Crowdfunding-Aktion : Jens Illemann stellt neues Orchester auf die Beine

Für sein Projekt „Rockin’ Symphony“ plant der Dirigent aus Wewelsfleth ein Open Air-Konzert.

von Kristina Sagowski

10. November 2020, 10:25 Uhr

Wewelsfleth | Seit Corona wird es um Kunst und Kultur immer leiser. Es gibt aber auch Künstler und Musiker, die die Pandemie nicht aus dem Takt bringt. Einer von ihnen ist Dirigent Jens Illemann aus Wewelsfleth. Der 33-Jährige strotze schon vor Corona vor Energie, stellte unter anderem den Rekord für das weltgrößte Orchester auf und gründete 2019 Norddeutschlands erstes Filmorchester. Im März stellte er das Corona Online Orchester Spezial auf die Beine. „Die Zeiten sind einfach sehr schwierig, aber ich stecke den Kopf nicht in den Sand – stattdessen kreiere ich neue Ideen, um Musik und Kultur wiederzuerwecken“, sagt .Jens Illemann.

Nun will Illemann Corona zum Trotz ein weiteres Orchester gründen – das „Rockin‘ Symphony“. „Die Idee, ein Rock-Orchester zu gründen, ist schon lange in meinem Kopf“, sagt Illemann und schwärmt, dass die Kombination aus Rockmusik und einem großen Sinfonieorchester viel Energie und Kraft ausstrahlt. Das neue Orchester soll Songs aus den Bereichen Rock und Metal spielen, aber als reine Orchesterversion. „Die Arrangements werden alle exklusiv für das Orchester geschrieben, so lernen auch erfahrene Musiker die bekannten Songs vollkommen neu kennen“, erklärt der Musiklehrer.

Über 90 Musiker aus ganz Deutschland haben sich beworben, 63 bekamen bereits die Zusage, so Illemann. Die Bewerbungsfrist ist zwar bereits vorbei, für einige Instrumente sucht Illemann aber noch Verstärkung: „Besonders die Streicher dürfen groß vertreten sein, aber auch Oboe, Englischhorn, Horn, Fagott werden noch gesucht.“

Die Idee zu dem Projekt hatte er bereits vor der Pandemie. Ursprünglich war geplant, das Gründungskonzert im Theater Itzehoe zu veranstalten, die Idee ist Illemann wegen Corona aber zu unsicher. Stattdessen plant er etwas ganz Besonderes: „Wir haben die Idee eines großen Open Air-Konzerts entwickelt, das mitten im Grünen zwischen Brokdorf und Wewelsfleth stattfinden wird“, erklärt Illemann.

Die umliegenden Landwirte seien mit Boot, sodass für ausreichend Zuschauer- und Parkplätze gesorgt sei – es gebe aber ein Problem: „Die Kosten für Bühne und mobile Toiletten sind so hoch, dass ich auf die Unterstützung vieler Menschen angewiesen bin, die dem Neustart der Kultur jetzt unter die Arme greifen wollen“. Rund 10.000 Euro muss er zusammen bekommen, damit das Konzert so stattfinden kann.

Um diese Gelder zu generieren, hat Illemann ein Crowdfunding-Projekt auf der Plattform startnext gestartet. Hier werden keine Spenden eingesammelt, sondern die Unterstützer erhalten Dankeschöns wie ein Konzertticket, T-Shirts oder einen privaten Grillabend.

Hier kann das Projekt unterstützt werden: www.startnext.de/rosy. Infos unter: www.rockinsymphony.de. Kontakt: info@deinprobenraum.de.