Pfadfinder in Glückstadt : Jeden Tag eine gute Tat

Sie sitzen mit klebrigen Fingern um den großen Tisch herum. Jeder der 13 Pfadfinder zwischen sechs und 13 Jahren bastelt mit Begeisterung aus Zuckerguss und Keksen ein kleines Hexenhäuschen. „Sind noch Schokolinsen da?“, will ein Pfadfinder wissen. Denn die Schokolinsen braucht er, um sein kleines Häuschen zu bekleben.

Es war für sie die abschließende gemeinsame Aktion. Zuvor hatten die Kinder eine aufregende Nacht erlebt – sie durften im Gemeindehaus der evangelischen Kirchen schlafen. „Alles lief gut. Keiner hatte Heimweh“, sagte Annkathrin Mertz (27), angehende Erzieherin, erleichtert. Sie hatte die Übernachtnug zusammen mit der Schülerin Nala Niedfeldt (19) organisiert, die sie auch an den Gruppennachmittagen unterstützt. Die „Wölflinge“ (sechs bis neun Jahre) und die „Jungpfadfinder“ (zehn bis zwölf) hatten entschieden, dass sie in zwei Schlafräume übernachten wollten: Jungen und Mädchen getrennt. Überhaupt wird viel demokratisch abgestimmt. Zum Beispiel, was es zum Abendessen geben sollte. Die Mehrheit entschied sich für Nudeln mit Tomatensoße.

An diesem Wochenende hatte Mertz aber auch noch eine Überraschung für die neuen Mitglieder: Alle erhielten das Pfadfinder-Halstuch in einer stimmungsvollen Zeremonie verliehen. Dafür hatten sie sich alle in einen großen Kreis gesetzt. Es wurden viele Kerzen angezündet und das Stammesbanner in der Mitte aufgestellt. Auf ihm ist die Weltkugel mit drei sich umfassenden Händen abgebildet. Nach der Verleihung legten alle Teilnehmer feierlich das Pfadfinderversprechen ab.

Die Pfadfinder spielen, kochen, basteln und betätigen sich sportlich bei ihren wöchentlichen Treffen. Oft sind sie auch draußen in der Natur. „Wir machen alles, was ihnen Spaß macht. Meistens entscheidet die Gruppe, was wir unternehmen wollen“, so Annkathrin Mertz. Es wird den jungen Pfadfindern beigebracht, dass man keine Schimpfworte benutzt – und Schlagen, Treten und Hauen ebenso verboten sind. Auch das Thema Inklusion ist ihnen sehr wichtig. „Alle werden mitgenommen. Jeder kann Pfadfinder werden. Hierbei ist es auch egal, welcher Glaubensrichtung die Person angehört“, sagt Mertz. Sie leben nach den Mottos: „Jeden Tag eine gute Tat“ und „Allzeit bereit“.

Einen weiteren Höhepunkt können die Kinder und Jugendlichen mit ihrer Gruppe an Heiligabend erleben. Dann ist geplant, dass die Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem in der Stadtkirche an die Gottesdienstbesucher verteilen. Pfingsten wird es eine weitere große Veranstaltung geben, es ist ein Zeltlager in Tüdal geplant. Das große Areal der dänischen Pfadfinder, der Spejder, liegt in der Gemeinde Eggebek im Kreis Schleswig-Flensburg in einem Naturschutzgebiet direkt an der Treene. Er bietet Platz für viele Zelte und verfügt auch über Hütten. Die Pfadfinder aus Glückstadt schlafen an diesem Wochenende in eigens mitgebrachten Kothen und Jurten.

Im September baute Annkathrin Mertz die Pfadfindergruppe wieder neu auf. Dabei wird sie von der Kirchengemeine Glückstadt unterstützt. Die Gruppe gehört dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder an. Der neue Stamm hat zurzeit 13 Mitglieder und nennt sich „Steve Biko“ – benannt nach dem südafrikanischen Bürgerrechtler Stephen Bantu Biko, der für seine Überzeugung 1977 getötet wurde. Die Pfadfinderbewegung wurde 1907 von Robert Baden-Powell in England gestartet und hat mehr als 41 Millionen Mitglieder weltweit.

Der Glückstädter Pfadfinderstamm trifft sich mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr im Gemeindehaus, Am Kirchplatz 19a. Wer vorbeischauen möchte, kann sich bei Annkathrin Mertz unter 01577/7010513 melden. Die Leiterin freut sich über weitere Kinder und Jugendliche.