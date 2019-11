Verkehrschaos in Glückstadt : Janssenweg: Bahnübergang nun auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt

Noch bis Donnerstagabend soll die Sperrung gelten. Schüler mussten am Morgen Umwege in Kauf nehmen.

26. November 2019, 16:13 Uhr

Glückstadt | Und plötzlich ging auch für Fußgänger nichts mehr. Noch bis voraussichtlich zum Donnerstag, 18 Uhr, bleibt der Bahnübergang Janssenweg gesperrt. Wie berichtet, finden dort vor allem nachts so genannte Gleisstopfarbeiten statt. Gesperrt ist dieser Übergang nun auch für Fußgänger und Radfahrer. Die ursprüngliche Absicht, Fußgängern ein Queren des gesperrten Bahnüberganges zu ermöglichen, wurde aus Gründen der Verkehrssicherheit am Dienstagmorgen von der Firma aufgegeben.

Insbesondere Kinder und Jugendliche aller Glückstädter Schulen standen vor einem versperrten Übergang und wurden von eingesetzten Posten zurückgewiesen. „Es ist insbesondere bei Dunkelheit einfach zu gefährlich, wenn Passanten über freiliegende Schienen und Schottersteine gehen müssen“, erklärt Bauleiter Matthias Möller. Die meisten Fußgänger hielten sich gestern an das Verbot. Nur einige wenige ignorierten die Sperrung, krabbelten unter den Absperrbändern durch und stolperten über die Gleise. Auch der Lastwagenverkehr hatte seine liebe Not, sich an die neue Verkehrslenkung zu gewöhnen. Fahrer ignorierten die großen Straßenschilder und vertrauten stattdessen ihrem Navigationsgerät. Die Folge: Etliche Brummis bogen in den Janssenweg ab, um anschließend unter Mühen wieder zu wenden.

Wenn in der kommenden Woche die Bahnübergänge an der Großen Kremper Straße und der Christian-IV.-Straße an der Reihe sind und wegen der Gleisarbeiten voll gesperrt werden, müssen allerdings weder Schülerinnen und Schüler noch Pendler einen Umweg über den Janssenweg in Kauf nehmen und somit mehr Zeit einplanen. „Die Übergänge bleiben definitiv für Fußgänger benutzbar“, versichert Möller. Lastwagen mit mehr als 3,5 Tonnen können dann den wieder geöffneten Bahnübergang Janssenweg als Umleitung nutzen.