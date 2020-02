Projekt „Pausenapfel“ : Jan Wille beliefert die Wolfgang-Borchert-Schule in Itzehoe mit gesunden Pausensnacks

Durch das Projekt des Kreisbauernverbandes erhält die Gemeinschaftsschule wöchentlich eine Lieferung, die regional und frisch ist.

Avatar_shz von nr

17. Februar 2020, 11:56 Uhr

itzehoe | Sie suchte einen gesunden Pausensnack für die Wolfgang-Borchert-Schule. Dabei stieß Maren Wohlert (2. v. r.) auf das Projekt „Pausenapfel“ des Kreisbauernverbandes. Einmal in der Woche bekommt die Gemeinschaftsschule nun eine Ladung Äpfel geliefert vom Obstbauern Jan Wille aus Wewelsfleth. So gibt es für Simav, Nico, Lea, Mia (2. bis 5. v. l.) und ihre Mitschüler regionale und frische Äpfel ohne lange Transportwege und hohe Lagerkosten, wie Wohlert erfreut feststellt. „Und lecker sind sie natürlich!“ Sehr gut sei es zudem, dass Wille bei der Menge flexibel sei – so könnten mehr Äpfel geliefert werden, wenn beispielsweise in der 7. Klasse in Verbraucherbildung Backen anstehe.

Ein weiterer Vorzug des Projekts aus Sicht der Lehrerin: Der Bauernverband stelle den Schülern die kompetente Landfrau und Botschafterin für heimische Produkte Annemarie Rohde an die Seite. „In Informationsveranstaltungen in der Schule erklärt sie alles Wissenswerte rund um den Apfel und begleitet Schülergruppen zum Obsthof“, so Wohlert.