Jahrmarkt in Wilster : Jahrmarkt mit viel Musik

„Fünfte Jahreszeit“ der Marschenstadt wird fünf Tage lang gefeiert – vom 12. bis 16. Juli.

von shz.de

07. Juli 2019, 11:36 Uhr

Wilster | Kleiner, aber dennoch mit großer Vielfalt an Fahr- und Budengeschäften wartet in diesem Jahr der Wilster-Jahrmarkt auf. Er wird nach alter Tradition als „fünfte Jahreszeit“ der Marschenstadt fünf Tage gefeiert – vom 12. bis 16. Juli.

„Unter 75 Bewerbern um einen Standplatz haben wir 50 Zusagen erteilt“, ist Nele Jensen zufrieden. Sie organisiert im Bauamt des Amts Wilstermarsch den diesjährigen Jahrmarkt. „Sie arbeitet zum ersten Mal für den Jahrmarkt und tut dies sehr engagiert und tatkräftig“, lobt Lars Bleker den Einsatz seiner Kollegin, die als Vertretung von Birgit Mahlstedt in das Jahrmarkt-Geschäft eingesprungen ist. Bei dem Marktmeister, der zum dritten Mal die Verantwortung trägt, laufen die Fäden für das bevorstehende Großereignis zusammen. „Wir haben alles gut im Griff.“

Den Jahrmarkt wird Bürgermeister Walter Schulz am Freitag, 12. Juli, um 16 Uhr nach überliefertem Zeremoniell einläuten. Vor der Freitreppe des Rathauses werden dazu mehrere hundert Besucher aus Wilster und der gesamten Wilstermarsch sowie Gäste von außerhalb erwartet, wenn zum Abschluss des Einläutens wieder zahlreiche bunte Luftballons aus den Rathausfenstern aufgelassen werden.

„Unser beliebtes Volksfest“, so betont Bürgermeister Schulz in einem Grußwort an die Menschen aus Stadt und Land, „ist wie immer ein ganz besonderer Höhepunkt und bietet Unterhaltung und Lebensfreude für die unterschiedlichsten Generationen.“ Er wünscht allen Besuchern „ein paar unbeschwerte Stunden, fernab vom Alltäglichen.

Besonders weist Walter Schulz auf das abwechslungsreiche Unterhaltungs- und Musikprogramm auf der Showbühne im Trichtergarten hin. „Das wird von der Stadt organisiert und von mehreren Gewerbebetrieben und privaten Spendern gesponsert“, dankt Schulz für die Unterstützung.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre sei – so der Bürgermeister – ein Programm zusammengestellt worden, das auch bei jungen Leuten gut ankomme.

Jahrmarkt-Freitag

Freitag treten der WRS-Spielmannszug Wilster zu einem Platzkonzert und die Stepp- und Dance-Kids des MTV auf. Girly-Power ist ab 18.30 Uhr mit dem Trio „Keller-Kaos“ angesagt. Jana, Rieke und Lena werden eine Stunde lang die Bühne rocken und mit ihrer charmanten Art und spitzzüngigen Texten ein Mix aus Punk-Pop und Deutsch-Rock servieren. Von 20 bis 22 Uhr wird wieder die Thorge-Schöne-Band das Jahrmarkt-Publikum unterhalten, ehe ab 22 Uhr Hauke Hastig mit seiner Disco für Stimmung sorgen wird.

Jahrmarkt-Sonnabend

Jahrmarkt-Sonntag

Jahrmarkt-Montag

Der Sonnabend wird von 16 bis 17.30 Uhr vom Shanty-Chor „Die Nordlichter“ eröffnet. Es folgen die „Liekedeeler“ von 18 bis 19.30 Uhr, die „Acoustic Super Heroes“ von 20 bis 22 Uhr und ab 22 Uhr Stefan Nagel mit seiner Disco.Sonntag unterhält „Thorge Schönes Plattkapell“ von 16 bis 17.30 Uhr im Trichtergarten. Danach geht es weiter mit der Band „Break Even“ von 18 bis 19.30 Uhr sowie „Timbo und Band“ von 20 bis 22 Uhr.

Am Feuerwerk-Montag gehört die Bühne einem Kasperletheater mit drei Vorstellungen um 15, 16 und 17 Uhr. Das Feuerwerk wird gegen 22.22 Uhr abgebrannt.

Jahrmarkt-Rätsel

Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Zeitungsrätsel für Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung. Dabei müssen drei Fragen richtig beantwortet werden. Zu gewinnen gibt es für drei Gewinner eine ganze Tüte voller Fahrchips für Karussells und Verzehrgutscheinen an den Eis-, Imbiss- und Budengeschäften des Jahrmarktes. Bei dem Rätsel geht es um die „Kleine Scheune“, Mettbrötchen und Break-Dancer.

Postkarten mit den richtigen Lösungen können bis zum 10. Juli an die Stadt Wilster, Kohlmarkt 25, 25554 Wilster eingesandt oder im Briefkasten der Amtsverwaltung eingeworfen werden. Die Gewinner werden in unserer Zeitung veröffentlicht. Die drei Gewinne werden am Jahrmarkt-Sonntag um 15.30 Uhr auf der Bühne im Trichtergarten übergeben.





>Die Teilnahme ist auch im Internet unter www.wilster.de möglich.