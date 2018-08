Herbstmarkt Itzehoe : Jahrmarkt auf den Malzmüllerwiesen eingeläutet

Bürgervorsteher Markus Müller eröffnet den Jahrmarkt.

von Lisa Strobel

23. August 2018, 17:39 Uhr

„Für den Herbstmarkt haben wir ein tolles Programm auf die Beine gestellt“, sagte am Donnerstagnachmittag Bürgervorsteher Markus Müller (l.), der gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Koeppen und Marktmeister Klaus Struve (r.) vor dem „Break Dancer“ stand. Hinter ihm drehte sich das Karussell, und der Duft von Zuckerwatte lag in der Luft. Müller läutete mit der Glocke: Der Jahrmarkt ist eröffnet. Die Musikgruppe „Jazz oder Nie“ begleitete die Zeremonie. Am Freitag erwartet die Besucher ein Aktionstag, bei dem man ein Mal bezahlt, aber zwei Mal mit einem der Fahrgeschäfte fahren darf.