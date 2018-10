Jahrmarkt 2019 wird eine Woche vorverlegt

von Volker Mehmel

26. Oktober 2018, 10:56 Uhr

Dem Wacken Open Air ist die Stadt mit ihrer Traditionsveranstaltung schon aus dem Weg gegangen. Jetzt wird der Termin für den Wilster Jahrmarkt noch einmal verlegt. Im nächsten Jahr findet der Rummel bereits vom 12. bis 16. Juli statt und damit noch einmal eine Woche früher als zuletzt gewohnt.

Die Stadt trägt damit dem Wunsch der Schausteller Rechnung, die auf einen Parallel-Jahrmarkt in Travemünde hingewiesen hatten. Der Sozialausschuss segnete die Verlegung jetzt ab.

In einer kurzen Bilanz für 2018 stellte Bürgermeister Walter Schulz fest, dass die Veranstaltung in diesem Jahr trotz guter Vorbereitung und guten Angebots unter spürbarem Besucherschwund gelitten habe. Als einen Grund führte er das zu gute Wetter an. Vor allem aber hätten den Wilsteranern zwei große Parallelveranstaltungen in Itzehoe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schulz bedauerte, dass Termine nicht kreisweit besser abgestimmt würden und man keine Rücksicht auf Wilster nehme.