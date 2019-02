Neues jahrbuch für den Kreis Steinburg : Jahrbuch mit neuem Team

Miriam Hoffmann und Jan Ocker sind künftig zuständig für das Jahrbuch. „Frauen“ ist das Thema für die Ausgabe 2020.

von Tanja Zukowski

03. Februar 2019, 11:57 Uhr

Im Redaktionsteam des Steinburger Jahrbuchs gibt es einen Wechsel. Zuvor hatten Christian Boldt, Sönke Loebert und Kirsten Puymann das Jahrbuch im Auftrag des Heimatverbandes für den Kreis Steinburg herausgegeben. Nachdem das Dreierteam sich aus privaten und beruflichen Gründen im vergangenen Jahr zurückgezogen hatte, suchte der Heimatverband nach neuen geeigneten Personen, die die umfangreiche Arbeit neben ihren Berufen übernehmen wollten. „Mit Miriam Hoffmann und Jan Ocker haben wir zwei Wunschkandidaten bekommen“, stellte Herbert Frauen, stellvertretender Vorsitzender des Heimatverbandes, die neuen Redaktionsmitarbeiter vor. Gleichzeitig wurde das Thema für das Steinburger Jahrbuch 2020 bekannt gegeben. 100 Jahre Frauenwahlrecht – da lag der Titel für das jährliche Heimatbuch nahe: „Frauen“. Der Heimatverband Kreis Steinburg ist der einzige in Schleswig-Holstein, der ein thematisches Jahrbuch herausgibt.

Jan Ocker (24), Hohenaspe, hat am Sophie-Scholl-Gymnasium Abitur gemacht. Er studiert an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Nordeuropäische und Schleswig-Holsteinische Geschichte sowie ältere deutsche Literatur. Er arbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft in der Abteilung für Regionalgeschichte. „Das Thema ‚Frauen’ ist auch bei uns im Kreismuseum unterrepräsentiert“, sagte Miriam Hoffmann (40), Leiterin des Kreismuseums Prinzeßhof. Die Dauerausstellungen, wie das Kriegszimmer und die Alsen-Präsentation, seien eine männliche Domäne. Dabei gebe es viele spannende Themen – nicht zeitlich begrenzt und nicht nur aus der Arbeitswelt, sondern breit gefächert. Schon einmal war ein Leiter des Kreismuseums Herausgeber des Jahrbuchs gewesen: Hugo Schünemann, von 1967 bis 1976.

Karl-Heinz Zander, Vorstandsmitglied im Heimatverband, sagte dem neuen Redaktionsteam die Unterstützung des Steinburger Arbeitskreises Kultur- und Regionalgeschichte zu. Für die Gestaltung des Jahrbuches unter neuer Führung konnte der Grafiker Michael Herold aus Heiligenstedten gewonnen werden, mit dem auch in Bezug auf die Informationstafeln des Heimatverbandes eine enge Zusammenarbeit besteht.

Der Heimatverband bittet die ehrenamtlichen Autoren, für das Jahrbuch 2020 Manuskripte im Umfang von zehn bis 15 Seiten sowie Fotos im jpg-Format mit hoher Auflösung bis 1. August zu senden an Prinzesshof@Steinburg.de