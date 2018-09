Itzehoerin auf Abwegen : Jaguar fährt durch vier Vorgärten

Eine Itzehoerin ist Mittwoch von der Straße abgekommen und durch vier Vorgärten gerast. Die Fahrt endete in einem geparkten VW.

von shz.de

20. September 2018, 10:07 Uhr

Ein Medizinischer Notfall könnte am späten Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Kremperheide geführt haben. Eine Itzehoerin war aus ungeklärter Ursache mit ihrem Jaguar im Bockwischer Weg von der Fahrbahn abgekommen und durch mehrere Vorgärten gefahren. Anschließend krachte sie in einen geparkten VW Touran. Die Fahrerin kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Polizei. Die Feuerwehr Kremperheide klemmte die Batterie ab und räumte die Unfallstelle auf.