Plattdeutscher Gottesdienst : Jägerschaft bläst zur Hubertusmesse

Das Kreisbläsercorps der Jäger wird Hubertusmesse in der Wilsteraner Kirche musikalisch begleiten.

von shz.de

09. Oktober 2018, 00:00 Uhr

Zur Kreisjägerschaft Steinburg gehört das Kreisbläsercorps Steinburg, das in diesem Jahr seit 60 Jahren besteht. „Wir werden aber erst unseren 66. Geburtstag in größerem Umfang feiern“, sagt Kreisbläserobfrau Bianka Randschau. Geleitet wird das Bläsercorps von Elmar Lubenow, der auf den vornehmlich Fürst-Pless-Hörnern den Anlässen entsprechend Jagdsignale, Märsche und Fanfaren anstimmen lässt. Die Bläser treten bei jagdlichen Veranstaltungen wie der Hubertusmesse auf und nehmen an Wettbewerben, zum Beispiel auf Landesebene, erfolgreich teil. Momentan wird die Kreis-Hubertusmesse vorbereitet, deren Ausrichter in diesem Jahr der Hegering 7 ist.

Am Sonntag, 4. November, findet die Messe in der St. Bartholomäus-Kirche zu Wilster statt. Ab 17.30 Uhr werden die Gottesdienstbesucher mit Jagdsignalen begrüßt. An der Messe sind der Posaunenchor der Innenstadtgemeinde Itzehoe, das Kreisbläsercorps und die Steinburger Jagdhörnchen sowie die Parforcehornbläser Wilstermarsch beteiligt. „Wir werden eine rein Plattdeutsche Messe feiern“, kündigt Hegeringsleiter Thorsten Holler an, der sich mit den anderen Akteuren auf die gute Akustik in dem Gotteshaus freut.