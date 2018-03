Landwirtschaft : Jäger warnen vor Panikmache

Noch keine Fälle von Schweinepest – aber Betroffene sind vorbereitet. Auflagen für Bejagung von Wildschweinen gelockert.

von Joachim Möller

11. März 2018, 07:27 Uhr

Die afrikanische Schweinepest wütet zwar im Osten Europas – doch auch im Kreis Steinburg geht die Angst vor der Seuche um. Das Veterinäramt beschäftigt sich mit Präventionsmaßnahmen, die im Falle einer Ausbreitung zum Tragen kommen sollen (wir berichteten). Mit im Boot sind die Steinburger Jäger, die bei Bedarf helfen werden. „Wir werden wenn nötig den Kreis Steinburg mit Rat und Tat unterstützen“, sagt Sven Heesch, Vorsitzender der Kreisjägerschaft. Er warnt jedoch vor „Panikmache“, denn noch sei die Seuche im Kreis nicht ausgebrochen. Die Jäger würden zurzeit die Wildschweine normal und waidgerecht weiter bejagen.

Eine Bejagungsprämie, wie in anderen Landstrichen diskutiert, werde hier wohl nicht kommen. Er selbst sei auch kein Freund davon. Ganz oben stehe – und so werde es bleiben – der Eltern-Tierschutz, dass sei das höchste Gebot für die Jäger. Dieser besagt, dass unabhängig von den Jagd und Schonzeiten die zur Aufzucht notwendigen Elterntiere nicht bejagt werden dürfen.

Sven Heesch weist daraufhin, dass aufgrund der befürchteten Ausbreitung kurzfristig auch das Jagdrecht geändert worden sei. So sind künstliche Lichtquellen wie Taschenlampen bei der Jagd zugelassen worden. Und über das Wildschadensrecht habe das Land dafür gesorgt, dass Bauern Schuss- und Bejagungsschneisen in Maisfeldern anlegen oder diese wildsicher einzäunen müssen. Wenn ein Landwirt solche Schutzvorkehrungen nicht treffe, solle es keine Pflicht des Jagdausübungsberechtigten mehr geben, ihm Wildschäden zu ersetzen. Auch in Naturschutzgebieten solle unter bestimmten Voraussetzungen zur Prävention die Jagd auf Wildschweine zugelassen werden.

Wieviele Wildschweine es überhaupt gibt, lasse sich nicht beziffern, die Vierbeiner seien zu aktiv und würden selten an einer Stelle verharren. Doch klar sei: Sie haben sich aufgrund milder Winter und des zunehmenden Maisanbaus deutlich vermehrt. Dieses lasse sich daran ablesen, dass Jahr für Jahr mehr Sauen erlegt würden. Bundesweit seien es im vergangenen Jagdjahr 600 000 gewesen, im Land 16 000 und im Kreis Steinburg 320. Bei dieser geringen Zahl im Kreisgebiet sei auch die Vermarktung kein Problem. Sowieso sei Wildfleisch das gesündestes Fleisch überhaupt, sagt Heesch. „Mehr Bio geht nicht.“ Daran würde auch die Schweinepest nichts ändern, denn diese sei für Menschen nicht schädlich.