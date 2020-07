Nach Brand von Hochständen in Vaale : Jäger setzen Belohnung für Hinweise aus

Unbekannte haben in Vaale und Mehlbek drei Hochsitze abgebrannt. Sie vermuten, dass Ortskundige am Werk waren.

von Joachim Möller

14. Juli 2020, 17:37 Uhr

Mehlbek/Vaale | Warum? Diese Frage stellen sich seit dem Wochenende Sven Heesch und Helmut Breiholz von der Jagdgemeinschaft Mehlbek sowie Karl-Wilhelm Stücker und Gerd Rose von der benachbarten Jagdgemeinschaft Vaale. Unbekannte hatten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag drei Hochsitze im Bereich der Fischteiche Paulsen in der Feldmark angezündet und vernichtet (wir berichteten). Jetzt haben die beiden Jagdgemeinschaften eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen.

ZITAT Jagdgegner waren das wohl nicht. Sven Heesch, Jagdgemeinschaft Mehlbek

Diese sägten Hochsitze eher ab und bekennen sich dann zu ihrer Tat. Hier kämen eher Ortskundige in Frage. Darauf deuteten auch frische Fahrradspuren hin, die die Jäger nach dem Brand in der Nähe der Fischteiche entdeckten.

Die Mehlbeker Hochsitze sind durch den Wald von Vaale aus zu erreichen, und auch die Brandstelle in Vaale im Bereich der Sandgrube liegt an diesem Weg. „Deshalb gehen wir davon aus, dass ein Täter oder eine Tätergruppe für alle drei Brände verantwortlich ist.“

Feuer wurden zwischen 20 und 4.30 Uhr gelegt

Die Feuer müssen nach 20 Uhr am Sonnabend gelegt worden sein, zu dieser Zeit habe ein Zeuge noch die intakten Hochsitze gesehen, betont Karl-Wilhelm Stücker. Entdeckt wurde der niedergebrannte Jägerstand in Vaale dann gegen 4.30 Uhr am Sonntagmorgen. Dieser Hochsitz war vom 13. auf den 14. Oktober bereits einmal das Ziel eines Feuerteufels, jetzt fiel auch der Ersatzbau den Flammen zum Opfer.

Täter benutzten eine Art Zünder

Die Täter stiegen vermutlich über die Leiter auf das Holzgerüst und legten dort – wahrscheinlich mit einer Art Zünder – den Brand, so die Jäger. Einen weiteren Hochsitz, der ebenfalls am Wegesrand stand, hatten der oder die Täter ebenfalls im Visier, Feuer legten sie dort jedoch nicht.

ZITAT Vermutlich haben sie die beiden Wespennester im Inneren gesehen und haben ihr Vorhaben aufgegeben. Sven Heesch, Jäger

Zum Glück sei es am vergangenen Wochenende sehr nass gewesen, zwei Wochen zuvor in der Trockenheit hätte die Brände noch sehr viel schlimmer enden können, so Stücker. Den Gesamtschaden, den die Jäger aus eigener Tasche bezahlen müssen, beziffern sie auf deutlich mehr als 3000 Euro. Denn die Hochsitze seien alle sehr stabil und aufwendig gebaut gewesen.



> Hinweise an die Polizei in Schenefeld: 04892/899260.