Rathaus sucht dialog : Itzehoes Bürgermeister Andreas Koeppen auf dem Markt im Gespräch

Verwaltungs-Chef und Beteiligungsmanagerin wollen Bürgerfragen beantworten und Anregungen aufnehmen.

von Andreas Olbertz

15. September 2020, 13:38 Uhr

Itzehoe | Bürgermeister Andreas Koeppen stellt sich morgen auf dem Wochenmarkt den Fragen der Itzehoer. Ob zu aktuellen Themen wie der Störschleife oder zu ganz allgemeinen Anliegen rund um das Leben und Arbeiten in Itzehoe – alle Bürger haben ab 9.30 Uhr an einem Infostand die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an den Bürgermeister zu stellen. Neben dem Verwaltungs-Chef wird auch Beteiligungsmanagerin Jana Möller mit auf den Marktplatz kommen, um Fragen und Anregungen entgegen zu nehmen. Die beiden stehen den ganzen Vormittag für Gespräche bereit, bis die Marktbeschicker ihre Stände abbauen.