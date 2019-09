Wirtschaftspolitik : Itzehoer-Vorstand Uwe Ludka fordert mehr Attraktivität für Fachkräfte

Im Wirtschaftsausschuss der Ratsversammlung wirbt der Vorstandsvorsitzende für mehr Radverkehrs-Infrastruktur und eine attraktivere Innenstadt.

von Andreas Olbertz

16. September 2019, 15:38 Uhr

Itzehoe | „Itzehoe gilt nicht als so sexy.“ Das war noch das Netteste, was Uwe Ludka, Vorstandsvorsitzender der Itzehoer Versicherungen, über die Kreisstadt zu sagen hatte. Weil der Wirtschaftsausschuss in seinen Konferenzräumen tagte, nutzte er die Gelegenheit, sein Unternehmen vorzustellen und Wünsche an die Politik zu formulieren.

Die Itzehoer entwickeln sich prächtig. Die Geschäfte laufen so gut, dass kontinuierlich zusätzliches Personal eingestellt wird – etwa 15 neue Stellen jährlich. Die Mitarbeiterzahl sei auf deutlich mehr als 800 gestiegen, berichtete Ludka. Deshalb solle ein Anbau an den Hauptsitz her.

Etwas anderes macht Ludka aber Sorgen. Es ist der Fachkräftemangel. „Azubis von den Gymnasien“, so der Versicherungs-Chef, „das klappt noch.“ Probleme bereite die Anwerbung von Akademikern. Ludka redete Klartext: „Wenn ein Bewerber nach dem Vorstellungsgespräch erzählt, er gehe sich noch mal die Innenstadt angucken, dann weiß ich schon, dass wir den nicht bekommen werden.“ Eventuell klappe es noch mit Pendlern aus Norderstedt. „Die A 23 sollte nicht das Attraktivste an Itzehoe sein“, schrieb Uwe Ludka den Politikern ins Stammbuch.

Eine gute Fahrrad-Infrastruktur, losgelöst vom übrigen Straßenverkehr als Veloroute, könnte helfen, Itzehoe attraktiver zu machen. Er regte eine direkte Verbindung vom Bahnhof nach Sude-West an. Damit könne die Stadt bei Pendlern, die mit dem Zug kämen, punkten. „Itzehoe muss auch für den Partner etwas bieten“, fordert Ludka. Ein Angebot an qualifizierten Jobs auch außerhalb der Versicherung sei wichtig.

Betretenes Schweigen daraufhin bei den Ausschussmitgliedern. Lediglich von Kirsten Lutz (DAFI) kam so etwas wie Widerspruch. „Viele Firmen in Hamburg tun richtig viel für ihre Mitarbeiter“, sagte sie. Das reiche von finanziellen Anreizen bis hin zu Nettigkeiten wie beispielsweise Massagen. Den Ball nahm Ludka auf. „Beim Gehalt liegen wir hier schon an der oberen Grenze“, erklärte er: „Das Mitarbeiter-Restaurant ist uns noch nicht gut genug, das soll im Anbau besser werden.“ Schöne Büros seien dem Unternehmen wichtig.

Zuspruch erhielt der Vorstandsvorsitzende von Izet-Chef Ralf Thiericke. „Ich bin jetzt seit 13 Jahren hier. Seitdem reden wir über ein Entwicklungskonzept für die Stadt — und haben nichts bewegt“, mahnte er. Versicherungen, Banken und Kliniken seien quasi eigene Welten, die ihr Personal aus dem jeweiligen Kosmos generierten.