Theater Itzehoe : Itzehoer Speeldeel zeigt neues Stück „Nix as Nonnen“

Das neue Theaterstück der Itzehoer Speeldeel hat Freitag im Theater Itzehoe Premiere.

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 17:03 Uhr

Itzehoe | Das ist nicht unbedingt der Stoff, den das Publikum der Itzehoer Speeldeel erwartet: Bei der Premiere am Freitag im Theater Itzehoe werden bewaffnete Gangster und viel Gerangel auf der Bühne zu sehen sein. Bühnenleiterin Regina Mehlmann inszeniert die niederdeutsche Gangster-Komödie „Nix as Nonnen“ von Heidi Falthauser, ins Plattdeutsche übersetzt von Gerd Meier. Sie und die Darsteller der Itzehoer Speeldeel sind sich sicher, mit dieser Kriminalkomödie, in der gejagt und geschossen wird, viele Lacher zu ernten.

Fromme Schwestern und ein Gangsterquartett

So hatten sich die frommen Schwestern Erbana (Karin Dziwich) und Aurea (Ulrike Gelard) die Renovierung des Hauses, das ihr Kloster geerbt hat, nicht vorgestellt. Sie geraten in einen Kampf des Gangstertrios Olga (Christiane Palioudakis) Django (Jan-Philip Ahmling) und Freddy (Rolf Dunker), der von seinem Kumpel angeschossen wird. Freddy beantragt Kirchenasyl bei den Nonnen, denen jetzt nichts anderes übrig bleibt, als seine Verletzung zu versorgen und ihn zu verstecken.

Info: Premiere ist am Freitag, 29. November, ab 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen beginnen im Theater Itzehoe am Sonnabend um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr. Für die Nachmittagsvorstellung können Senioren aus Itzehoe und Umland Karten für 5 Euro gegen Vorlage ihres Personalausweises direkt an der Theaterkasse erhalten.

Auf dem Gelände zelten die Hippies Flower (Doris Dammann) und Rainbow (Mona Lüning), die sich auf die Seite der Nonnen stellen. Hippie-Guru (Bernd Kunert) ist in seiner Verkleidung kaum wiederzuerkennen. Er sitzt mitten im Raum und „leiert“ philosophische Aussagen runter. Die Rolle sieht nebensächlich aus, aber der jeweilige Singsang des Gurus ist gleichzeitig Einsatz für die Spieler.

Ganoven im Kloster

Die Gangster verlassen das Kloster nicht, weil sie dort ihren Kumpel Freddy mit dem Geld vermuten. Das himmlische Bodenpersonal weiß sich zu wehren, eine Kehrrichtschaufel aus Metall ist schnell zur Hand, während Schwester Aurea vor Angst schlottert.

Eine Frau als Gangsterboss

Der weibliche Gangsterboss (Brigitte Ohm) tritt im dritten und letzten Akt auf. Sie hat ihre Halunken im Griff, macht sich die Hände aber nicht schmutzig. Johann Trede wird das Stück als Souffleur begleiten. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie aus dem Gangster Freddy die Nonne Dolorosa wird, wie der Gangsterboss beim Hippie-Guru lernt zu meditieren und wo die Nonnen schließlich die ganze Beute versteckt haben.

Neu ist bei diesem Stück, dass die Akteure ein Zwischenspiel geben, bevor sich der Vorhang öffnet.