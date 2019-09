Im Theater Itzehoe : Itzehoer Speeldeel: Walter und sein bestes Stück

Die Itzehoer Speeldeel feiert eine erfolgreiche Premiere im Theater Itzehoe.

15. September 2019, 12:22 Uhr

Itzehoe | „Den Mann sien best Stück“ – doppeldeutig kommt der Titel der Komödie von Elke Rahm daher, mit der die Itzehoer Speeldeel im gut besuchten Theater Itzehoe ihre 99. Spielzeit eröffnete. Nicht nur die Speeldeel feierte unter Regie von Regina Mehlmann Premiere, sondern auch Benita Brunnert, die dieses Stück erstmals ins Plattdeutsche übersetzte. Das Bühnenbild gestaltete wieder Jens Gosch.

Hannelore (Doris Dammann) und Walter (Johann Trede, der auf der Premiere mit seiner „Theaterfamilie“ Geburtstag feierte) langweilen sich in ihrer Ehe. Walter will seinen verlassenen Freund Bernhard (Jan-Philip Ahmling) aufnehmen und stellt seine Frau vor vollendete Tatsachen – daraufhin wird er ins Wohnzimmer verwiesen.

Doch als Hannelore vorschlägt, sie könnten mal wieder wie früher eine ganze Nacht zusammen im Schlafzimmer aufbleiben, stimmt Walter freudig zu und darf zurück ins Ehebett. Am nächsten Morgen kommen beide beseelt aus dem Schlafzimmer: Die ganze Nacht haben sie zusammen Tatort gesehen – so wie früher. Spontaner Beifall des amüsierten Publikums, wie so oft während der Aufführung.

Hannelore passt es gut, dass sie eine Kreuzfahrt gewonnen hat und somit Bernhard nicht ertragen muss. Sie tritt die Reise mit ihrer Freundin an. Die Männer freuen sich über ihre Freiheit, merken aber schnell nach durchzechten Nächten mit Filmrissen, dass eine Frau zum Aufräumen hermuss. Dank „Gockel“, wie Walter „Google“ nennt, kein Problem. Unter „Ein Klick zum Glück“ finden sie Luzie, die perfekte Rolle für Brigitte Ohm, die auch als Souffleuse eingesetzt wurde. Luzie besitzt Qualitäten ganz besonderer Art. Zum „Arbeiten“ erscheint sie als „sexy Stubenmädchen“ mit einem Staubwedel in der Hand. Es dauert eine Weile, bis bei den Männern der Groschen fällt, und just in dem Moment, als Luzie Bernhard chic anzieht, erscheint Hannelore, die ihren Mann überraschen wollte, in der Tür.

Luzie wird sofort entlassen, nicht ohne vorher viel Geld für ihre Leistungen von Walter abzukassieren. Die Männer räumen nun selbst auf: alles rein in eine Decke.

Der Frauen überdrüssig, überlegen Walter und Bernhard, wie sie Hannelore loswerden könnten. Vielleicht ein Unglück? Der Plan geht nicht auf, stattdessen verunglückt Bernhard und muss in die Klinik.

Hannelore will einen Neuanfang und gesteht ihrem Ehemann, dass sie seekrank wird. Walter schlägt eine gemeinsame Reise vor – aber nicht mit dem Schiff. Mit seinen Worten „Hannelore, du büst mien best Stück“ endet die Aufführung – die Auflösung des Titels.

Viel Applaus für eine großartige Leistung der Schauspieler, die leider beim anschließenden Empfang kein Vertreter der Stadt würdigt. Bis zur 100. Spielzeit wollen Mehlmann und ihr Ensemble sich noch etwas Besonderes einfallen lassen.