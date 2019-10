Soropimistinnen in Itzehoe : Itzehoer Soroptimisten begrüßen Gäste aus Europa

Service-Club aus Itzehoe bekommt Besuch aus Cirencester.

20. Oktober 2019, 15:03 Uhr

Itzehoe | Seit 1982 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Itzehoe und Cirencester. Diese Verbindung beider Städte führte auch zum so genannten Friendshiplink zwischen den Soroptimisten von Itzehoe und denen von Cirencester. Ein reger Austausch und gegenseitige Besuche finden seitdem regelmäßig statt.

Der in diesem September stattfindenden Präsidentenwechsel wurde von den Itzehoer Soroptimisten genutzt, um zum einen wieder die Clubschwestern aus Cirencester zu treffen und zum anderen die Gelegenheit zu nutzen auch den befreundeten Club aus Randers aus Dänemark sowie den Club Orge/Kegums aus Lettland einzuladen. Mit dem letztgenannten Club wird ebenfalls ein Friendshiplink angestrebt.

Es wurde ein sehr anregendes Wochenende mit einem intensiven Austausch und weiterer Festigung der Freundschaften, teilt der Serviceclub in einer Presseerklärung mit. Nachdem am Freitag bei einem Cometogether die Gäste begrüßt wurden, stand am Sonnabendvormittag ein individuelles Besichtigungsprogramm auf dem Plan. Am Nachmittag bekamen dann die Soroptimisten durch die interessante Führung von Karl-Heinz Zander einen Einblick in das Adlige Kloster inklusive der Besichtigung der St-Laurentii-Kirche und der Besteigung des Turmes.

Am Abend fand zusammen mit weiteren Gästen aus verschiedenen schleswig-holsteinischen Soroptimistischen Clubs im Hotel Adler der Höhepunkt des Wochenendes statt. Es war ausgefüllt mit dem offiziellen Teil, sowie gutem Essen, Tanz und weiteren freundschaftlichen Gesprächen.