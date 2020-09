Prävention am Supermarkt : Itzehoer Polizei macht gegen Taschendiebe mobil

Aktion am Donnerstag läuft gemeinsam mit dem Weissen Ring.

02. September 2020, 15:14 Uhr

Itzehoe/Hohenlockst. | Die Polizei registriert in jüngster Zeit eine Vielzahl an Taschendiebstählen. Gerade am Montag ist es in Hohenlockstedt in einem Supermarkt wieder zu einer Tat gekommen. Um 17.45 Uhr hielt sich der Geschädigte in dem Netto-Markt in der Breiten Straße auf – in der Hosentasche hatte er seine Geldbörse. Als er an der Kasse seinen Einkauf bezahlen wollte, merkte der 65-Jährige, dass sein Portemonnaie verschwunden war – nach Polizeiangaben schloss der Anzeigende aus, es verloren zu haben. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Der Wert der Beute insgesamt dürfte bei knapp 140 Euro liegen.“

Mit Warnungen wie „Vorsicht vor Taschendieben“ oder „Augen auf und Tasche zu“ hat die Polizei bislang keinen durchschlagenden Erfolg erzielen können. „Noch immer gibt es viel zu viele Supermarktkunden, die aus Unwissenheit oder im Vertrauen auf ihre Mitmenschen ihre Taschen während des Shoppens sorglos im Einkaufswagen deponieren oder ihre Portemonnaies nicht sicher verstauen“, so Neufeld. Diebe nutzten dieses Verhalten gerne aus – teils völlig unbemerkt oder unter Anwendung eines Ablenkungsmanövers –, um Beute zu machen.

Aktuell verzeichnet die Polizeidirektion Itzehoe eine Zunahme derartiger Taten. Zwischen 1. Juli und 27. August notierte sie mindestens 37 Taschendiebstähle in den Kreisen Steinburg (21 Taten) und Dithmarschen (16 Taten), wobei die Stadt Itzehoe mit 19 Fällen den Tatortschwerpunkt bildete. In der Mehrzahl handele es sich bei den Opfern um ältere Frauen, sagt die Polizeisprecherin. Mitunter erlangten die Diebe nicht nur Bargeld, sondern auch Geldkarten, und bedienten sich mit diesen an den Konten.

Die Zahl der aufgeklärten Delikte hält sich stark in Grenzen. Darum setzt die Itzehoer Polizei nun stärker auf Prävention und sucht am Donnerstag das Gespräch mit potenziellen Opfern – natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften. Mit einem Info-Mobil stehen vier Beamte aus dem Bereich Prävention und Kriminalitätsbekämpfung mit Unterstützung eines Ansprechpartners der Organisation Weisser Ring heute von 8.30 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Markts am Langen Peter in Itzehoe.